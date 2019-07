LIVE Golf | British Open 2019 in DIRETTA | 20 luglio | si comincia! Molinari subito in

LIVE Golf - British Open 2019 in DIRETTA : 20 luglio - Francesco Molinari e Nino Bertasio per risalire. Continua il duello Holmes-Lowry : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il primo giro – Il secondo giro – Il percorso – I tee times del terzo giro Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del terzo giro dell’Open Championship 2019, in corso di svolgimento al Royal Portrush Golf Club, in Irlanda del Nord. Dopo le prime 36 buche sono al comando l’americano J. B. Holmes e l’irlandese Shane Lowry, entrambi a -8, seguiti dalla ...

LIVE Golf - British Open 2019 in DIRETTA : cominciato il secondo giro - Francesco Molinari costretto alla rimonta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.20 secondo bogey di giornata per Ryan Fox (-1) alla 3, il neozelandese ha già perso due colpi in questo secondo giro 9.18 CLASSIFICA PROVVISORIA 1 Holmes (USA) -5 2 Lawrie (IRL) -4 T3 Hatton (ENG) -3 T3 Koepka (USA) -3 T3 Westwood (ENG) -3 T3 Finau (USA) -3 T3 Rahm (ESP) -3 T3 Noren (SWE) -3 T3 Simpson (USA) -3 T3 Garcia (ESP) -3 T3 Frittelli (RSA) -3 T3 Aphibarnrat (THA) -3 T3 MacIntyre ...

LIVE Golf - British Open 2019 in DIRETTA : 19 luglio - Francesco Molinari cerca la risalita con gli altri ex campioni : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il primo giro – Francesco Molinari ieri – Highlights del primo giro – I tee times del secondo giro Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo giro dell’edizione numero 148 dell’Open Championship, in corso di svolgimento al Royal Portrush Golf Club, in Irlanda del Nord. A guidare le danze dopo un primo giro particolarmente ondivago è l’americano J. ...

LIVE Golf - British Open 2019 in DIRETTA : molti movimenti in testa. Pavan parte male - tra non molto Francesco Molinari : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:21 CLASSIFICA PROVVISORIA 1 Langasque (FRA) -3 T2 Clarke (NIR) -2 T2 Sugrue (a) (IRE) -2 T2 Pepperell (ENG) -2 T2 Lowry (IRE) -2 T2 Noren (SWE) -2 T2 MacIntyre (SCO) -2 T2 Johnston (ENG) -2 T27 Pavan (ITA) +1 10:17 Torna a farsi vedere un -3, e il protagonista è Romain Langasque con il birdie alla buca 7 10:14 Gran gruppo in partenza con l’ex vincitore Henrik Stenson (Svezia), Xander ...

LIVE Golf - British Open 2019 in DIRETTA : molti movimenti in testa. Pavan parte male - più tardi Francesco Molinari : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9:48 Manca di un nulla la possibilità di andare al comando da solo Langasque alla 6 9:47 partenze di alcuni big: Rory McIlroy alle 11:09, Francesco Molinari alle 10:58, Tiger Woods alle 16:10, Brooks Koepka alle 14:04 9:42 CLASSIFICA PROVVISORIA T1 Clarke (NIR) -2 T1 Langasque (FRA) -2 T1 Pepperell (ENG) -2 T4 Sugrue (a) (IRE) -1 T4 Levy (FRA) -1 T4 Harrington (IRE) -1 T4 Lowry (IRE) -1 T4 ...

LIVE Golf - British Open 2019 in DIRETTA : gran partenza di Darren Clarke - più tardi al via Pavan e poi Francesco Molinari : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8:57 Ancora un bel birdie alla 6 per Sugrue: gran partenza per l’amateur irlandese, a -2 8:52 Ecco alla partenza uno dei gruppi più interessanti di oggi, con Phil Mickelson, al 26° Open in carriera, Shane Lowry e Branden Grace. 8:48 L’organizzazione dell’Open Championship ha comunicato che l’affluenza prevista in questi giorni è di 237.750 persone, la seconda più alta ...