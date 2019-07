La legge è uguale per tutti anche grazie a Borrelli

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 20 luglio 2019) Nelle aule dei tribunali campeggia la scritta “Laper”. Una volta questa scritta faceva ridere, tanto chei cabarettisti avevano sempre in canna almeno un paio di battute. Perché? Perché il diritto e chi lo amministra avevano giustificato - nei secoli - misfatti e sfruttamento. Impossibile quindi che fossero “amati”, soprattutto dai meno uguali. Impossibile che quella scritta potesse sembrare verosimile. Le cose cambiano nei primi anni Novanta, con le indagini milanesi di Tangentopoli ( cui si affianca Mafiopoli a Palermo). Un inedito sviluppo di processi per corruzione e per reati di mafia che coinvolgeimputati eccellenti prima quasi sempre “risparmiati”. La diffidenza della gente comincia ad intrecciarsi con sentimenti di fiducia nella giustizia e nei giudici (talora persino sopra misura, con ...

