È morta la filosofa ungherese Ágnes Heller | aveva 90 anni

È morta la filosofa ungherese Agnes Heller : aveva 90 anni ed era sopravvissuta all’Olocausto : aveva insegnato teoria politica per 25 anni alla New School for Social Research di New York. Schierata apertamente contro il premier ungherese Orban, è rimasta attiva sino ai suoi ultimi giorni. Secondo i media ungheresi, è morta mentre andava a fare una nuotata nel lago Balaton.Continua a leggere