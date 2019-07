Cuba | sei calciatori chiedono asilo negli USA

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 20 luglio 2019) Seidella nazionale giovanile dihanno disertato a New York, è quanto riportato dal quotidianono di stato Granma, la squadra era in viaggio per le Isole Vergini americane per giocare una partita di qualificazione per le Olimpiadi estive del 2020 in Giappone, durante lo scalo a New York seihanno disertato, la partita si è poi disputata 17 luglio conche ha vinto contro le Isole Vergini americane 3-2, le defezioni sono state definite ‘vergognose’, a giugno invece quattroni hanno disertatoStati Uniti durante la Gold Cup.L'articolo, seiUSA CalcioWeb.

