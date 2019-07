Al via “Le Notti di BCsicilia” 50 iniziative per conoscere e valorizzare il territorio

Al via la campagna estiva dalla parte degli animali di Roma Capitale - che condivide anche quella lanciata da “Le Terrazze Teatro Festival di Roma” : Al via la campagna estiva dalla parte degli animali di Roma Capitale, che condivide anche quella lanciata da “Le Terrazze Teatro Festival di Roma”. Insieme contro l’abbandono e per un’adozione responsabile. anche quest’anno, in vista dell’estate, torna la campagna contro l’abbandono degli animali domestici di Roma Capitale, che per il secondo anno consecutivo condivide anche quella lanciata da “Le Terrazze Teatro Festival di Roma”. Questa ...

Prato - denunciati per i fischi al prefetto. La procura chiede l’archiviazione per i militanti dell’Anpi : “Legittimo dissenso” : Erano stati denunciati con l’accusa di vilipendio della Repubblica e delle sue istituzioni per aver fischiato e chiesto le dimissioni del prefetto e del questore di Prato. Adesso la procura toscana ha chiesto l’archiviazione per i militanti dell’Anpi che lo scorso 25 aprile erano scesi in piazza per la festa della Liberazione esprimendo il proprio dissenso nei confronti del questore di Prato, Alessio Cesareo, e del prefetto, Rosalba Scialla. I ...