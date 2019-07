Tumori | nel latte materno potrebbe celarsi una sostanza che espelle le cellule malate con

meteoweb.eu

(Di venerdì 19 luglio 2019) Il, da sempre considerato un toccasana,unachimica letale per i. Si tratta di Alpha1H che, secondo uno studio condotto dal Motol University Hospital, si è rivelato essere in grado di “rompere” il tumore, riducendolo in tanti piccoli frammenti che vengono espulsi nell’urina senza danneggiare il tessuto sano. Alpha1H è essenziale per lo sviluppo del bambino: è fondamentale per la produzione di lattosio, zucchero delche rende nutriente ildel bambino. Ma non solo: è un ottimo alleato anche per i pazienti oncologici. Lo studio, riportato dal quotidiano britannico Daily Mail, ha coinvolto 40 persone affette da tumore della vescica. Dopo solo sei infusioni di Alpha1H, 20 pazienti sono stati in grado dire i frammenti del tumore con l’urina. Gli altri 20 soggetti sono stati usati come gruppo di ...

AIRC_it : Circolano molte informazioni su come si possono prevenire o curare le malattie: in TV, sui giornali o nel passaparo… - IREISGufficiale : Dal 1725 il #SanGallicano è sinonimo di cura della #pelle. Il @TgrRaiLazio #SportelloSalute è entrato nel nostro is… - 90scutefeminist : RT @Imshadowlu: Forse sono l'unica persona al mondo a non voler prendere il sole fino a diventare nera. Cioè io non capisco dove sta il div… -