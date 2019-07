Tenta di strangolare la moglie in bagno | arrestato

Nigeriana Tenta di strangolare ragazza senza motivo - subito libera : Federico Garau Paura per una giovane di Firenze, assalita da una extracomunitaria che tenta di strozzarla senza alcuna ragione. A salvare la ragazza un'amica che si trovava con lei, e che evita il peggio. La Nigeriana torna subito a piede libero Tanta paura per una ragazza di Firenze, aggredita senza alcuna ragione da una donna di nazionalità Nigeriana , arrivata a stringerle con forza le mani intorno alla gola. A raccontare la ...

Non paga le bollette e gli staccano il gas : Tenta di strangolare sua moglie : Un uomo di 26 anni ha picchiato la moglie, tentando anche di strangolarla, perché la donna gli aveva fatto notare che non aveva pagato la bolletta del gas, come avrebbe dovuto.Continua a leggere