Oggi primo allenamento di Meret a Dimaro

PAOLO JANNACCI/ Video - esce Oggi il primo singolo "Canterò" : l'esordio da cantautore : PAOLO JANNACCI, da pianista jazz, diventa cantautore, oggi su Spitify il primo singolo, in arrivo un intero album da lui composto

Tour de France – Oggi il primo arrivo in salita - Slongo ammette : “Nibali? Capiremo se…” : Occhi puntati su Vincenzo Nibali Oggi nella sesta tappa del Tour de France: le sensazioni dell’allenatore dello Squalo Si disputa Oggi la prima importante tappa del Tour de France 2019: la sesta frazione si concluderà col primo arrivo in salita di questa edizione della Grande Boucle, a Planche des Belles Filles. La sesta tappa sarà dunque fondamentale per capire la forma fisica degli uomini classifica e farà la sua primissima ...

Al via Oggi First Playable - il primo evento italiano dedicato al business del gaming : È tutto pronto per l'inizio della prima edizione di First Playable, il primo evento business internazionale in Italia nel settore del gaming che si terrà da oggi a venerdì 5 luglio presso le Manifatture Digitali Cinema di Pisa. L'evento è nato dalla collaborazione tra AESVI e la Toscana Film Commission (nell'ambito del Programma Sensi Contemporanei Toscana per il Cinema), con il supporto di ICE-Agenzia per l'internazionalizzazione delle imprese ...

Matteo Rovere a OM - piOggia di candidature ai Nastri d’Argento per Il Primo Re : Segui tutti gli aggiornamenti quotidiani dello “Speciale Nastri d’Argento 2019” di OM: https://www.optimagazine.com/category/speciale-Nastri-dargento Matteo Rovere, che OM Optimagazine ha incontrato in occasione delle nomination ai Nastri d’Argento 2019, è una delle figure centrali dell’ultima generazione di cineasti italiani. Trentasettenne con una carriera già ricca e soprattutto un’attitudine da uomo di cinema totale, Rovere è ...

Lidl fonda il suo operatore virtuale e sbarca in Svizzera : Oggi il primo giorno di attività : Lidl punta con decisione il mercato della telefonia. La catena tedesca ha lanciato oggi in Svizzera il proprio operatore virtuale Lidl Connect L'articolo Lidl fonda il suo operatore virtuale e sbarca in Svizzera: oggi il primo giorno di attività proviene da TuttoAndroid.

Focus batteria su Honor 9 Lite Oggi 24 giugno : primo bilancio con EMUI 9 : Da circa una settimana buona parte degli utenti italiani in possesso di un Honor 9 Lite sta avendo la possibilità di testare pregi e difetti dell'aggiornamento con EMUI 9. Un rilascio atteso da tutti che sta facendo la differenza, come avrete notato dal primo bilancio che abbiamo pubblicato sulle nostre pagine nei giorni scorsi. In quel frangente, usando il buon senso, era impossibile parlarvi degli effetti sulla batteria, ma oggi 24 giugno ...

Perché il primo episodio di Desperate Housewives “era perfetto” e continua ad esserlo tutt’Oggi per Eva Longoria : Oggi è attrice, regista, produttrice, attivista per i diritti delle minoranze, nonché mamma, ma Eva Longoria deve tutto il suo successo al primo episodio di Desperate Housewives, che ancora oggi resta il suo punto di riferimento assoluto a cui ispirarsi nel lavoro. L'episodio pilota della serie in cui interpretava la casalinga Gabrielle Solice resta il faro a cui da attrice, regista e showrunner guarda ogni volta che deve cimentarsi in un ...

Gran Bretagna - Oggi primo voto primarie Tory. I dieci candidati alla successione di May : Entra nel vivo la corsa per la successione di Theresa May alla guida del Partito conservatore. oggi i 10 candidati saranno sottoposti alla prima votazione: i 313 deputati Tory alla Camera dei Comuni esprimeranno la loro preferenza e si capira' meglio chi ha piu' appoggio a Westminster. Gli aspiranti leader dei conservatori hanno bisogno di almeno 17 voti per andare avanti, mentre il candidato con meno preferenze verra' eliminato. In una serie di ...

Tiro con l’arco – Mondiali di Qualificazione Olimpica : Oggi primo passo per Tokyo : Nespoli 6° e mixed team 4° dopo la prima giornata: oggi primo turno di eliminatorie a squadre per il pass Olimpico Conclusa la prima giornata dei Mondiali di ‘s-Hertogenbosch, in Olanda. Nespoli sesto e il mixed team quarto, sono questi i migliori risultati dell’Italia nell’arco olimpico. oggi esordio dei compound e il primo turno a squadre in vista di Tokyo 2020 Dean Alberga/ DUTCHTARGET Conclusa a ...

Classifica Giro del Delfinato 2019/ Boasson Hagen primo leader - Oggi la 2tappa : Classifica Giro del Delfinato 2019: Boasson Hagen primo leader della corsa francese che oggi lunedì 10 giugno 2019 vivrà la sua seconda tappa.

Accadde Oggi - 10 giugno 1934 : il primo storico mondiale vinto dall’Italia grazie al… Duce : Continua il nostro appuntamento con la rubrica ‘Accadde oggi’ giornata storica per gli appassionati della Nazionale italiana: il 10 giugno 1934 infatti gli azzurri guidati dal commissario tecnico Vittorio Pozzo si laureano campioni del mondo, superata in finale la Cecoslovacchia con il punteggio di 2-1 con il gol decisivo di Angelo Schiavio nel corso del primo tempo supplementare, decisiva fu la figura di Benito Mussolini. ...

Tetris Oggi festeggia 35 anni. Lunga vita al primo puzzle game! : di Massimo Arcangeli e Sandro Mariani Korobeiniki (1861) è una canzone popolare russa che alla stragrande maggioranza delle persone dirà poco o nulla, anche se molti, almeno una volta nella vita, ne avranno ascoltato la sua più famosa versione. Il motivo è infatti il tema musicale, opera del compositore e sound designer giapponese Hirozaku Tanaka, che accompagna la discesa dei tetramini del Tetris, il gioco d’intelligenza che, proprio oggi, ...

Accadde Oggi : il 6 giugno 1971 il primo aggancio spaziale : Il 6 giugno 1971 venne effettuato il lancio della navicella spaziale russa Sojuz 11, che portò tre cosmonauti verso la stazione spaziale sovietica Saljut 1. Per la prima volta nella storia venne eseguita con successo una manovra di aggancio permanente ad una stazione spaziale. Per tre settimane l’equipaggio della Sojuz 11 visse a bordo della stazione per operazioni di collaudo ed esperimenti di carattere scientifico. Purtroppo il viaggio ...