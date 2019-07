Lega : Parrini - ‘non ci fermeremo - serve chiarezza’ : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – “Per i tuttologi lo sfoggio di brutalità anti-stranieri porta a Salvini benefici più grandi dei problemi creatigli dal Russiagate. Cari espertoni, se è un invito a fermare la nostra battaglia di chiarezza, lo respingiamo. Dateci per favore analisi meno banali e più coraggiose”. Lo scrive su twitter il senatore Pd, Dario Parrini.L'articolo Lega: Parrini, ‘non ci fermeremo, serve ...

Lega : Parrini - ‘polverone governo? paura Moscopoli fa novanta’ : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Vi stavate chiedendo perché il polverone delle polemiche tra Lega e M5S ha raggiunto nelle ultime ore livelli mai visti? Ecco la spiegazione. è un polverone di copertura. La fifa per Moscopoli fa novanta. Leggere con attenzione”. Lo scrive su twitter il senatore Pd, Andrea Parrini, postando un pezzo dell’Espresso che pubblica nuovi documenti sul caso Russiagate. L'articolo Lega: Parrini, ...

Lega : Parrini - ‘grazie Renzi per aver citato battaglia su 49 mln e Russiagate’ : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “Grazie di cuore a Matteo Renzi. Grazie per aver citato con forza nell’incontro in corso a Milano la mia battaglia parlamentare per ottenere chiarezza sui torbidi rapporti della Lega col denaro, dai 49 milioni al Russiagate. è una battaglia di giustizia e di trasparenza che riguarda l’intero Pd e che proseguiremo con tutte le nostre energie finché non avremo risposte. Piaccia o non piaccia alla ...

Lega : Parrini - ‘grazie Renzi per aver citato battaglia su 49 mln e Russiagate’ : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “Grazie di cuore a Matteo Renzi. Grazie per aver citato con forza nell’incontro in corso a Milano la mia battaglia parlamentare per ottenere chiarezza sui torbidi rapporti della Lega col denaro, dai 49 milioni al Russiagate. è una battaglia di giustizia e di trasparenza che riguarda l’intero Pd e che proseguiremo con tutte le nostre energie finché non avremo risposte. Piaccia o non ...

Lega : Malpezzi-Parrini - ‘in dl crescita ok donazioni estere a fondazioni italiane’ : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “La trattativa tra la Lega ed emissari di Putin acquisisce ogni giorno nuovi elementi dubbi. E’ agli atti il vigoroso interessamento dei parlamentari della Lega per facilitare donazioni dall’estero verso le fondazioni”. Lo affermano i senatori Pd Simona Malpezzi, vicepresidente del gruppo dem a Palazzo Madama e Dario Parrini, capogruppo in commissione Affari Costituzionali, che ...