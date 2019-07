Incidenti sul Corno Grande | due escursionisti soccorsi dal Cnsas

Incidenti sul lavoro - morti due operai : 19.20 Un operaio è morto nel porto di Savona. Stava lavorando sul ponte di una nave ormeggiata, quando è precipitato nella stiva con un volo di 20 metri. L'uomo è morto sul colpo. I portuali hanno indetto uno sciopero di 24 ore, fino alle 14 di domani, Un altro operaio, 60 anni, è morto folgorato a Solbiate Arno (Varese). Lavorava in una cabina elettrica e, secondo le prime informazioni, avrebbe dimenticato di ...

Incidenti in montagna : alpinista muore sul Cervino - precipita da 4 mila metri per il maltempo : Un alpinista sudcoreano è morto sul versante svizzero del Cervino. L’uomo è precipitato da quasi 4 mila metri mentre era con altri due scalatori, suoi connazionali, che sono rimasti illesi. L’incidente è ieri, 15 luglio, intorno alle 14. I tre erano arrivati al rifugio Hornlihutte (3.260 metri) domenica, con l’obiettivo di raggiungere la vetta (4.478 metri) il giorno seguente. Nel pomeriggio avevano deciso di fare una ...

Palermo, 13 lug. (AdnKronos) – Prima di schiantarsi con la Bmw sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo, Fabio Provenzano, l'uomo che ha perso nell'incidente i due figli di 9 e 13 anni, ha fatto una diretta Facebook. Si vede il suo volto al buio mentre guida. Poi il silenzio.

Incidenti : auto si ribalta sulla A29 - morto bimbo di 13 anni - feriti fratellino e il padre : Palermo, 13 lug. (AdnKronos) – Un bambino di 13 anni è morto la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto sulla A29 Palermo-Trapani, all’altezza di Alcamo. Gravissimi il padre e il fratellino di 9 anni. Secondo una prima ricostruzione, la Bmw su cui viaggiavano il padre con i due figli è uscita di strada e si è ribaltata. Sul luogo del sinistro sono intervenuti 4 equipaggi della Sezione Polizia Stradale di Trapani e dei reparti ...

Incidenti in Montagna : escursionista precipita sulle Orobie e muore : Un escursionista di 39 anni, M.B., è morto precipitando per 150 metri in un canale sotto un sentiero delle Alpi Orobie. L’uomo, originario di Trescore Balneario (Bergamo) si trovava in Val di Scalve e venerdì aveva avvisato la famiglia che aveva intenzione di raggiungere il rifugio Tagliaferri. Mai arrivato al rifugio, avrebbe dovuto presentarsi al lavoro domenica sera, ma non aveva più dato traccia di sé. Le ricerche del Corpo nazionale ...

Un alpinista disperso dalla scorsa notte è stato trovato morto questa mattina sulle pendici della Grigna Meridionale, in provincia di Lecco. Il 50enne sarebbe stato vittima di una caduta. A seguito del mancato rientro è scattata la mobilitazione dei soccorsi con l'impiego di unità di pronto intervento del Soccorso alpino.

Incidenti : sulla a A13 a Rovigo due tamponamenti - un morto : Rovigo, 5 lug. (AdnKronos) - sulla A13 Bologna-Padova è stato temporaneamente chiuso il tratto tra Rovigo e Boara Pisani (Ro) in direzione di Padova a causa di due Incidenti distinti, accaduti nei pressi del casello di Rovigo. Il primo incidente è avvenuto tra tre auto. Poco dopo un secondo tamponam

Incidenti : Venezia - cisterna a fuoco sulla A4 - chiusa per mezz'ora : Venezia, 3 lug. (AdnKronos) - L’autostrada A4 è chiusa in entrambe le carreggiate dalle ore 16.10 circa per un’autocisterna in fiamme al chilometro 371,800 ovest in direzione Milano. Il mezzo pesante ha preso fuoco in una piazzola di sosta tra il Bivio A4/A57 (Arino) e Padova est: non si segnalano c

Due morti in due Incidenti sul lavoro : 16.21 Ancora morti sul lavoro. L'ultimo in ordine di tempo è avvenuto in un cantiere nautico nel porto di Gioia Tauro. La vittima sarebbe rimasta colpita da un cavo che si è spezzato all'improvviso,durante le operazioni di alaggio di un'imbarcazione da diporto attraverso l'uso di una gru. Proprio il cavo di quest'ultima si sarebbe spezzato, per cause ancora da accertare, colpendo l'uomo che è deceduto sul colpo. E ieri è morto un operaio ...

Incidenti : scontro sulla Palermo-Catania - due morti : Palermo, 20 giu. (AdnKronos) - Incidente mortale sull'autostrada A19 Palermo-Catania, tra gli svincoli di Catenanuova e Gerbini. Due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite in un incidente che ha coinvolto tre veicoli. Il traffico sull'autostrada è momentaneamente bloccato con la viabilit