Sicilia | da Regione oltre 5mln per monitoraggio ponti e viadotti

Pronti i concorsi alla Regione Siciliana - posto fisso per oltre 6 mila persone : Tornano le assunzioni alla Regione Sicilia ed è corsa contro il tempo, prima delle ferie, per l’approvazione della legge che permetterà di aprire i bandi di concorso. L’Ars deve approvare due provvedimenti che sbloccherebbero subito 500 assunzioni e bisogna far presto per evitare che la macchina amministrativa si paralizzi Il piano triennale del fabbisogno prevede l’assunzione di seimila nuovi regionali entro il 2024. La proposta prevede che ...

Rifiuti : M5S - 'Sicilia in stato di abbandono - Regione richiami enti a responsabilità' (2) : (AdnKronos) - Campo sottolinea come "le responsabilità" siano "prioritariamente delle persone stesse" ma mette anche in evidenza "la competenza dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane nell'ambito delle strade di pertinenza, dell'Anas con specifico riferimento alle strade statali, au

Rifiuti : M5S - 'Sicilia in stato di abbandono - Regione richiami enti a responsabilità' : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) - "La spazzatura sparsa per le strade, è proprio il caso di dirlo, rappresenta il peggiore biglietto da visita che potevamo offrire ad inizio di stagione balneare ai circuiti turistici nazionali e internazionali e la maniera peggiore di mostrare la Sicilia ai visitatori

Rifiuti : M5S - ‘Sicilia in stato di abbandono - Regione richiami enti a responsabilità’ (2) : (AdnKronos) – Campo sottolinea come “le responsabilità” siano “prioritariamente delle persone stesse” ma mette anche in evidenza “la competenza dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane nell’ambito delle strade di pertinenza, dell’Anas con specifico riferimento alle strade statali, autostradali e a tutte le varie tipologie di raccordi”.“Abbiamo raccolto la richiesta ...

Rifiuti : M5S - ‘Sicilia in stato di abbandono - Regione richiami enti a responsabilità’ : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) – “La spazzatura sparsa per le strade, è proprio il caso di dirlo, rappresenta il peggiore biglietto da visita che potevamo offrire ad inizio di stagione balneare ai circuiti turistici nazionali e internazionali e la maniera peggiore di mostrare la Sicilia ai visitatori che arrivano da tutto il mondo. Non è più possibile. La Sicilia non merita questo assoluto stato di abbandono e di degrado”. ...

Sicilia : Regione investe in sanità - nuovo ospedale a Siracusa e a Palermo nasce il Policivico (3) : (AdnKronos) - Durante la conferenza Stato-Regioni del 9 maggio sono state inoltre ripartite ulteriori risorse statali in favore della Sicilia destinate all’infrastrutturazione sanitaria. Si tratta complessivamente di circa 352 milioni di euro (compresi i fondi di carattere regionale) per i quali si

Sicilia : Regione investe in sanità - nuovo ospedale a Siracusa e a Palermo nasce il Policivico (2) : (AdnKronos) - Tre invece i maxi interventi previsti sull’area di Palermo. Si tratta del nuovo ospedale Ismett II di Carini, su un sito di proprietà della Fondazione Rimed, la cui gestione è intestata alla partnership pubblico-privata. L’opera andrà a integrarsi con la nuova sede Rimed in fase di rea

Sicilia - 80 milioni per censire gli immobili. Ma la Regione non può accedere alla banca dati : “Non abbiamo la password” : Quel censimento, compiuto oltre dieci anni fa, costò alla Sicilia oltre 80 milioni di euro. Ma i risultati di quel lavoro sono custoditi in una banca dati che la Regione, che allora sborsò i soldi, non può consultare. Il motivo? Non dispone della password. Il caso salta fuori durante una seduta d’Aula dell’Assemblea regionale Siciliana. Il governo, infatti, ha deciso di inserire in una legge attualmente in discussione nel parlamento dell’Isola, ...

Sicilia : Regione rilancia Parco Segesta - obiettivo un milione di visitatori (2) : (AdnKronos) - "Il valore economico generato dal turismo culturale e paesaggistico in Italia nel 2018 - spiega Rossella Giglio, direttrice del Parco archeologico di Segesta - è di 21 miliardi di euro, pari al 66% della spesa totale dei viaggiatori internazionali. I beni culturali statali hanno un app

Sicilia : Regione rilancia Parco Segesta - obiettivo un milione di visitatori : Palermo, 3 lug. (AdnKronos) - Progettare il futuro attraverso le vestigia del passato, tutelare e valorizzare un bene con le sue raccolte, assicurandone e promuovendone la pubblica fruizione. Ma soprattutto un obiettivo ambizioso: passare dai circa 635mila visitatori in due anni a un milione. E' il

Caporalato : Sicilia - Regione installa videosorveglianza (2) : (AdnKronos) - "L’economia agricola dell’Italia meridionale, basata sul reclutamento stagionale di forza lavoro da utilizzare nella raccolta - dice l’assessore Cordaro – presta il fianco a facili forme di speculazione che trovano nella fragilità dei soggetti coinvolti facile preda. Vittime di questo

Caporalato : Sicilia - Regione installa videosorveglianza : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) - La Regione Siciliana dichiara guerra al Caporalato nelle campagne e lo fa dotandosi di una serie di strumenti ad alta tecnologia. Entra così nella fase operativa il Protocollo d'intesa sottoscritto dal presidente Nello Musumeci con il ministero dell'Interno, che ha stan

Sicilia : Regione rilancia corsi formazione per vigili urbani : Palermo, 26 giu. (AdnKronos) - Dopo dieci anni di assenza tornano da domani, giovedì 27 giugno, in Sicilia, i corsi di formazione per la polizia municipale. Lo ha deciso il presidente della Regione Nello Musumeci che ha affidato all'assessore Bernardette Grasso, titolare delle Autonomie locali, il c

Il codice etico anti-clientelismo di cui si è dotata la Regione Sicilia : L'Assemblea regionale siciliana adotta il codice etico per i suoi deputati, approvato lo scorso 22 maggio dalla Commissione regionale antimafia guidata da Claudio Fava. Lo ha deciso oggi il Consiglio di presidenza dell'Ars. Il testo entra in vigore, ma per evitare che si impantani tra continui rinvii in Aula, come avvenuto per il precedente testo firmato dall'allora presidente dell'Antimafia Nello Musumeci, si è stabilito che il documento entri ...