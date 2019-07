Ostuni | omicidio Maldarella | interrogati i coniugi arrestati davanti al gip | si difendono

Ostuni - omicidio Maldarella : fermato anche un 17enne - si attende l'autopsia : Proseguono a grandi ritmi le indagini della Squadra Mobile di Ostuni, in collaborazione con i colleghi di Brindisi, riguardo all'omicidio del 44enne Giuseppe Maldarella, brutalmente assassinato nella serata tra sabato e domenica scorsi in pieno centro. La "Città Bianca" era, come ogni sera in questo periodo, strapiena di turisti. Per il delitto, nell'immediatezza dei fatti, furono fermati nell'immediato Lorenzo Moro, un 20enne ostunese ritenuto ...