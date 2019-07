Matteo Salvini apre la crisi di governo? Persa la fiducia personale | non vado al

Matteo Salvini fa cadere il Governo e chiede di andare al voto : Finalmente è finita? Il popolo leghista esulta sul web e attende la conferma della crisi di Governo stufo di avere

Carola Rackete interrogata ad Agrigento ci fa la morale : "Ecco cosa penso di Matteo Salvini" : "Carola Rackete è libera, non è stato convalidato alcun arresto, se vuole tornare in Germania...". Così l'avvocato Alessandro Gamberini, legale della comandante della Sea Watch 3, interrogata in procura ad Agrigento nell'ambito del primo procedimento a suo carico che ipotizza il favoreggiamento dell

Maria Elena Boschi chiede la sfiducia di Matteo Salvini - lui la sfotte così : epico : Maria Elena Boschi, sostenuta da Matteo Renzi, vuole sfiduciare Matteo Salvini per il caso dei presunti finanziamenti da Mosca alla Lega. "Salvini fugge dal Parlamento. Il M5s tiene come sempre i piedi in due staffe. C'è solo un modo per essere seri: presentare oggi stesso una mozione di sfiducia a

Luigi Di Maio risponde a Matteo Salvini : "Minaccia per non parlare di Russia. Guardate qua..." : Showdown, fine dei giochi, kaputt, al capolinea? Pare proprio di sì, questo governo non può andare avanti e lo dimostrano i fendenti che si scambiano i leader dei due partiti di maggioranza, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Il primo, con due interviste, ha puntato il dito contro il M5s per il voto a

Gabriella Carlucci - la ricordate? Oggi torna alla carica : "Ho lo stesso coraggio di Matteo Salvini" : È stata deputato nel Centrodestra per tre legislature e sindaco della cittadina pugliese Margherita di Savoia, ora si batte per il cinema. Alta e slanciata, Gabriella Carlucci conserva la bellezza e il carisma dei tempi di Portobello, dove debuttò come inviata di Enzo Tortora. Ora promuove il cinem

Matteo Salvini contro Merkel e Macron : salta il tavolo ad Helsinki sui migranti. Così ci vogliono sobbarcare : Matteo Salvini e Malta hanno chiesto di cambiare le regole sul primo porto sicuro e immediatamente si sono accesi gli animi tanto da far saltare il tavolo a Helsinki. "SeaWatch3 ha violato le leggi italiane e ha speronato una motovedetta", ha sottolineato il ministro di fronte all'omonimo maltese, t

Maria Elena Boschi e Matteo Renzi vogliono sfiduciare Matteo Salvini : Maria Elena Boschi, sostenuta da Matteo Renzi, vuole sfiduciare Matteo Salvini per il caso dei presunti finanziamenti da Mosca alla Lega.L’ex ministro scrive su Twitter: “Salvini fugge dal Parlamento. Il M5stiene come sempre i piedi in due staffe. C’è solo un modo per essere seri: presentare oggi stesso una mozione di sfiducia a Salvini alla Camera”.Boschi aggiunge: “Così scopriremo ...

Matteo Salvini torna all’attacco : “Cinque Stelle e Pd? Già al governo insieme - per ora a Bruxelles” : Il ministro dell'Interno attacca nuovamente l'allineamento dell'alleato di governo con l'asse Pd-Forza Italia nel sostegno alla nomina di Ursula von der Leyen come nuova presidente della Commissione Ue. "Lo chiedano agli italiani cosa ne pensano di un governo, un'alleanza Pd-M5s e Forza Italia", ha commentato Salvini.Continua a leggere

Matteo Salvini avverte Conte e Di Maio : "Se i grillini dicono altri tre no - allora cambia tutto" : Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono ai ferri corti. Non è bastato il Russiagate, l'inchiesta della Procura di Milano per i presunti finanziamenti illeciti della Lega da Mosca. A peggiorare la situazione anche le nomine europee. In particolare quella di Ursula Von der Leyen alla presidenza della Comm

“Troppi attacchi - se dicono altri no cambia tutto” - annuncia Matteo Salvini : Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini non vede alcuna differenza tra rispondere ad un question time o riferire in aula sul Russiagate. E, incalzato dal Corrriere della Sera che lo intervista su questo punto a lato del vertice europeo sui migranti dei ministri dell'Interno a Helsinki, perde un po' la pazienza e sbotta: “Allora faremo una conferenza internazionale”. Per aggiungere subito dopo: “Se c'è una inchiesta possono ...

Giuseppe Conte accusa Matteo Salvini di ingerenze e medita il piano per cambiare la maggioranza : Il disagio di Conte è dato dal fatto che si pensa re ma non è neppure principe consorte. Quel ruolo spetta a Di Maio, che almeno quando strepita contro l' alleato Salvini lo fa dall' alto di un 34% di voti presi l' anno scorso. Il premier avvocato del popolo invece è solo un mandatario, non ha una f

Matteo Salvini pronto al voto : "Non escludo più nulla" - ecco la data indicata dal leader della Lega : "Io vorrei andare avanti ma, data la situazione, non escludo più niente". Parola di Matteo Salvini che, alla Prefettura di Genova con il sindaco Marco Bucci, il governatore della Liguria Giovanni Toti e altre autorità varie, fa emergere tutti i dubbi sulla tenuta dell'esecutivo. La pazienza del mini

Matteo Salvini come Berlusconi - il Metropol è il nuovo "golpe" del Quadrilatero : uno scenario inquietante : Parola d'ordine: "Deep state". Nei Palazzi romani tutti sono convinti che dietro il caso Metropol e i presunti fondi russi alla Lega non ci siano i servizi segreti internazionali, ma piuttosto l'apparato di potere sotterraneo e tutto italiano che da decenni è abituato a dirigere il gioco a Palazzo C

Matteo Salvini a un passo dal perdere il seggio al Senato - sì al ricorso di FI : maggioranza a rischio : Un nuovo pesantissimo colpo al governo gialloverde, con la maggioranza che rischia - quasi - di scomparire al Senato. Il punto è che la giunta delle elezioni e delle immunità di Palazzo Madama ha proposto l'annullamento dell'elezione del vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, proclamato