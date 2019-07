Lecce | Liverani è ambizioso | “non penseremo solo a non prenderle | dobbiamo essere

calcioweb.eu

(Di giovedì 18 luglio 2019) “Abbiamo fatto qualcosa di eccezionale, impensabile in due anni. Se la viviamo con l’entusiasmo checi sta trasmettendo possiamo fare qualcosa di importante”. Sono le dichiarazioni di Fabio, allenatore del, parlando ai microfoni di Sky Sport dal ritiro pre campionato della squadra giallorossa, il tecnico presenta la prossima stagione è l’obiettivo è costruire “una squadra equilibrata, che possa competere nel campionato, cercando di fare un calcio non esclusivamente per non. Perdendo ma anche provando a giocare.lavorare tanto, consapevoli che per noi la salvezza equivale ad uno scudetto. Questa sarebbe già una mentalità giusta”. “coraggiosi, avere ambizione.così si può lottare fino alla fine, se abbiamo questo abbiamo qualche possibilità in più”, conclude ...

