L’asteroide che avrebbe potuto colpire la Terra a settembre non è più un pericolo

(Di giovedì 18 luglio 2019) (immagine: Nasa/Jpl-Caltech)scampato. L’asteroide 2006 Qv89 che il 9prossimoavuto una possibilità su 7mila diil nostro pianeta, non è più consideratoso. Ad annunciarlo sono stati l’Agenzia spaziale europea (Esa) e l’Osservatorio europeo australe (Eso), che dopo aver analizzato i dati e le osservazioni del Very Large Telescope (Vtl) dell’Eso, hanno escluso anche la minima possibilità che il piccolo asteroide, tra i 20 e i 50 metri di diametro, possa entrare in rotta di collisione con la. Inoltre, secondo il team di ricercatori, le probabilità di un impatto futuro, visto che i passaggi ravvicinati stimati dell’asteroide si verificheranno anche nel 2032, nel 2045 e 2062, sono molto remote. Come vi avevamo raccontato, già lo scorso giugno gli scienziati avevano dichiarato che la probabilità che ...

