Gli Stati Uniti hanno escluso la Turchia dal loro programma sugli aerei da guerra F-35

In Cyberpunk 2077 statistiche in miGlioramento ma outfit sempre uguale? : Cyberpunk 2077 è chiaramente uno dei titoli in assoluto più attesi dalla community dei videogiocatori, smaniosa di mettere le mani su quella che a tutti gli effetti rischia di essere la killer application dell'attuale generazione videoludica. D'altronde la presenza in cabina di regia di un team del calibro di CD Projekt RED non può che far dormire sonni tranquilli, dopo aver ammirato l'ottimo lavoro svolto su The Witcher 3. Resta da vedere ...

Il PlayStation VR next gen sarà wireless e potrà rilevare il movimento deGli occhi : Il prossimo PlayStation VR di nuova generazione sarà senza fili, costerà 250 dollari e sarà anche in grado di rilevare il movimento dei nostri occhi. Queste le ultime indiscrezioni riguardo l'atteso visore per la realtà virtuale di nuova generazione made in Sony. Le informazioni sopracitate derivano da alcuni brevetti i quali dipingerebbero il nuovo visore per PlayStation di nuova generazione, ma si tratta sempre di brevetti e sappiamo bene come ...

Sbarco sulla Luna - il videomessaggio di Buzz Aldrin : “Gli Stati Uniti guidino un’alleanza spaziale” : Buzz Aldrin invita gli Stati Uniti a guidare un’alleanza spaziale, in un videomessaggio pubblicato su Twitter, nel quale racconta la missione Apollo 11 e ringrazia coloro che l’hanno resa possibile. “Non vedo l’ora che l’America abbia il ruolo di leader nel prossimo passo di un’alleanza spaziale” dice ai suoi 1,4 milioni di follower. “Cinquant’anni fa, Neil Armstrong, Mike Collins e io partimmo per una missione di enorme ...

Gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro i leader militari del Myanmar per le violenze sui rohingya : Il segretario di Stato statunitense Mike Pompeo ha annunciato mercoledì l’imposizione di sanzioni contro il capo dell’esercito birmano Min Aung Hlaing e altri importanti leader militari del Myanmar. Le sanzioni sono state decise dal governo statunitense come ritorsione per le

L’ex presidente del Perù Alejandro Toledo è stato arrestato neGli Stati Uniti : L’ex presidente del Perù Alejandro Toledo è stato arrestato negli Stati Uniti, in esecuzione di una richiesta di estradizione presentata lo scorso marzo dalla magistratura di Lima. Toledo è accusato di aver accettato 20 milioni di dollari in tangenti da

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 LuGlio : L’attore per un applauso spesso è disposto a giocarsi la madre - Tullio Solenghi a 11 anni sul piatto della vita ha rilanciato con la scuola : “Il primo pubblico sono stati i compagni di classe - il primo copione le imitazioni dei professori - la docente di Fisica la vittima preferita : L’inchiesta “Al Metropol accordo concreto” Per gli inquirenti, la versione secondo cui la trattativa con i russi non si sarebbe conclusa non regge: l’affare aveva una base avanzata. Per questo volevano andare “veloci” di Davide Milosa Tutto tutto niente niente di Marco Travaglio Il discorso di Chiara Appendino, sindaca 5Stelle di Torino, in Consiglio comunale per licenziare il vicesindaco Guido Montanari e dare l’ultimatum agli ...

Sono stati rinviati a giudizio Gli otto carabinieri accusati di depistaggio nel caso Cucchi : Il giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Roma ha disposto il rinvio a giudizio di otto carabinieri accusati di depistaggio nel processo sulla morte di Stefano Cucchi. Gli otto carabinieri Sono accusati a vario titolo di falso, favoreggiamento, omessa denuncia e calunnia:

Rubati dipinti e sculture da Villa Livia : arrestati la custode - il marito e i due fiGli : Figurano la custode del Museo Villa Livia di Napoli, suo marito, e anche i due figli minori della coppia, tra i componenti la banda di ladri che, su commissione, hanno trafugato dal Museo diverse...

L’amministrazione Trump limiterà moltissimo la possibilità dei migranti di chiedere asilo neGli Stati Uniti : L’amministrazione Trump ha annunciato lunedì l’introduzione di una nuova regola che limiterà drasticamente la possibilità dei migranti di chiedere asilo negli Stati Uniti. La nuova regola consentirà alle persone che arrivano negli Stati Uniti attraversando il confine meridionale di chiedere asilo

Tour de France 2019 - Julian Alaphilippe : “La corsa si è rivelata davvero nervosa - ma siamo stati bravi nel difendere la mia maGlia gialla e Viviani” : Giornata indenne per la maglia gialla Julian Alaphilippe e la sua Deceuninck-Quick Step, usciti vincitori da una decima tappa contraddistinta dai ventagli che hanno scombussolato il finale di gara e le tattiche di molte formazioni avversarie. Così il Francese ne ha approfittato terminando la prima parte del Tour de France 2019 in testa alla classifica generale. Alaphilippe è stato raggiunto dai microfoni della regia internazionale nel dopo ...

Foto daGli unici 4 anni della storia in cui siamo stati sulla Luna : È dal lontano 1972 – precisamente dalla spedizione Apollo 17 – che nessun astronauta calca la superficie della Luna. Sono infatti sei le missioni della Nasa che hanno portato l’uomo sul nostro satellite, tutte però raccolte in una manciata di anni, dal 1969 al dicembre 1972: l’Apollo 11 nel luglio 1969, l’Apollo 12 nel novembre dello stesso anno, l’Apollo 14 nel febbraio 1971, l’Apollo 15 tra luglio e agosto sempre ...

Huawei licenzia centinaia di lavoratori neGli Stati Uniti : Stando a quanto riportato da The Wall Street Journal, Huawei si sta preparando a licenziare centinaia di lavoratori negli Stati Uniti. Ecco tutti i dettagli L'articolo Huawei licenzia centinaia di lavoratori negli Stati Uniti proviene da TuttoAndroid.

Fiorentina neGli Stati Uniti - le parole di Commisso - Antognoni e Ceccherini tra ICC e mercato : E’ da poco iniziata la stagione della Fiorentina, partita alla volta degli Stati Uniti per l’affascinante International Champions Cup. A parlare di questo, e di altri argomenti, il presidente Rocco Commisso, il direttore tecnico Giancarlo Antognoni e il difensore Federico Ceccherini. “La Fiorentina non vince trofei da tanti anni ma spero che, se mi verrà dato del tempo, riuscirò a vincere qualcosa e farò felice i nostri ...