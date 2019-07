Droga | blitz contro banda narcos | 11 arresti a Messina

‘Ndrangheta - non solo Gioia Tauro : i porti d’Europa per la Droga delle cosche. Blitz del Ros con 30 arresti : La parola d’ordine era diversificare. Il traffico di droga viene gestito dalla ‘Ndrangheta con la stessa mentalità di un’azienda che deve ottimizzare i profitti e ridurre il più possibile i rischi. Ecco perché l’inchiesta “Edera”, che stamattina ha portato all’arresto di 30 persone con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di cocaina, ha dimostrato ancora una volta come il porto di Gioia Tauro non è l’unico ...