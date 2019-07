Call center | Uilcom Sicilia | ‘da governo solo silenzio | scenderemo in strada’

calcioweb.eu

(Di giovedì 18 luglio 2019) Palermo, 18 lug. (AdnKronos) – “Anche oggi è saltato il tavolo di confronto al Mise con il ministro Di Maio e nessuna risposta è stata data alla vertenza Almaviva. Ci aspettavamo un intervento concreto ma invece è. A questo punto non possiamo che accelerare la nostra protesta con un corteo cittadino:in strada per chiedere ad alta voce di salvare un settore importante per la nostra isola”. Lo afferma il segretario generale dellaGiuseppe Tumminia. “Ilnazionale deve intervenire subito e scongiurare gli esuberi – aggiunge – Non smetteremo la nostra mobilitazione fino a quando questonon avrà capito che la crisi va affrontata con un progetto vero, e nonammortizzatori sociali, per difendere l’occupazione. Palermo non può permettersi questo dramma sociale”.L'articolo: ...

marcofurfaro : Saltato il tavolo sulla crisi dei call center al Mise. Di Maio, che aveva convocato l'incontro, non poteva partecip… - fattoquotidiano : Almaviva, annunciati 1.600 esuberi nella sede di Palermo: presidio dei lavoratori del call center davanti alla Pref… - canne13 : @Mov5Stelle @luigidimaio Ma non c'era una tavolo per i call center convocato e a cui hai dato buca per una diretta Facebook? Patetico. -