Barca rubata rinvenuta in spiaggia nel Cilento

ilgiornale

(Di giovedì 18 luglio 2019) Giovanni Vasso L'imzione alla deriva è stata ritrovata sullaa Castellabate. Si indaga: il sospetto è che si tratti di un'imzioneal porto di Salernoalla deriva si ferma sullaa Castellabate, nel. Scatta l’inchiesta della Capitaneria di Porto. La scoperta nel tardo pomeriggio di ieri quando l’imzione è “comparsa” sul bagnasciuga in zona Lago di Santa Maria di Castellabate, in provincia di Salerno e lì ha fermato la sua “corsa”, davanti agli occhi dei bagnanti che s'erano trattenuti in. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri e gli uomini della Capitaneria di Porto. A bordo non c’era nessuno; il sospetto degli investigatori è che il natante sia stata abbandonata in acqua e che questa, lasciata alla deriva, abbia poi raggiunto laspinta dalle onde e dalle correnti. L’ipotesi al vaglio degli ...

salernotoday : Barca rubata ritrovata a Castellabate, indaga la Capitaneria di Porto - salernonotizie : Ritrovata a Santa Maria di Castellabate barca rubata a Salerno - carmelasanti73 : Barca rubata a Salerno arriva senza conducente a Castellabate -