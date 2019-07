Un' Europa più verde con Ursula von der Leyen

Lega e M5S sempre più divisi in Europa - Salvini : “Gravissimo voto Cinque Stelle su von der Leyen” : "Abbiamo visto una presidente indicata dalla Merkel e sostenuta da Macron, Renzi, Berlusconi e dai Cinque Stelle, sbilanciatissima a sinistra sul alcuni temi, siamo preoccupati. È come se in Italia ci fosse un governo Pd-Fi-M5s, che cambiamento rappresenta?". Così Matteo Salvini, commenta il sostegno dell'alleato di governo all'elezione di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione Ue.

Commissione Ue - Ursula von der Leyen : “Lavorerò con i partiti pro-europei per un’Europa più forte” : Alla conferenza stampa subito dopo il voto del Parlamento di Strasburgo Ursula von der Leyen ha detto: "Nella democrazia la maggioranza è la maggioranza". Il primo tweet della neopresidente von der Leyen è un 'grazie' tradotto in 20 lingue dell'Unione europea. Conte: "Potrà contare sul governo italiano".Continua a leggere

Matteo Salvini - per The Economist è l'uomo più pericoloso in Europa. E il ministro : "Ecco perché minacciano" : La ricetta per «disinnescare la minaccia che Salvini pone all' euro. L' uomo più pericoloso in Europa», la fornisce il settimanale britannico The Economist. Il leader della Lega valuta il servizio e commenta: «Ecco perché continuano a minacciarci». Non sono gli unici, anche se sono influenti. Più di

Sondaggio - l'Italia è il paese più euroscettico : "Solo il 42% crede che l'Europa sia un toccasana" : «Di chi è la colpa?», già si chiedono a Bruxelles e a ruota i media allineati. Della classe politica al governo ovvio, subito si rispondono con scostante sicumera, di quei partiti, o meglio di quel partito, la Lega, che dell' euroscetticismo ha fatto le fondamenta del suo successo e della sua popola

L'Economist attacca Salvini : 'Politico più pericoloso dell'Europa' : Negli ultimi giorni ha fatto e sta facendo discutere lo scandalo dei presunti 'fondi russi' destinati alla Lega Nord. Tale scandalo, scatenato a seguito di un articolo del sito statunitense 'Buzzfeed News', ha destato interesse a livello nazionale ed internazionale. Inoltre, l'inchiesta di Buzzfeed è stata criticata dallo stesso segretario della Lega Matteo Salvini e, d'altro canto, è stata utilizzata in funzione antigovernativa dall'opposizione ...

Trovato il più antico reperto di Homo sapiens in Europa - e probabilmente di tutta l’Eurasia : La ricerca deve essere paziente e soprattutto produrre sempre nuove domande. Costringendo al riesame di materiali già analizzati e sui quali sono state avanzate teorie, anche sulla cronologia. La paleontropologia dimostra quanto questo sia vero. Continuamente. Negli anni Settanta sono stati scoperti nella cava di Apidina, nella penisola di Mani, nel sud della Grecia, due frammenti di crani. Scoperti, ma non rimossi. Sono infatti rimasti ...

Fondi Ue - “a Modena è vietato perdere un solo euro dall’Europa” : così il Comune è tra i più virtuosi d’Italia : “Non dobbiamo perdere un euro dall’europa“. Il mantra dell’ufficio al terzo piano del Comune di Modena è inequivocabile. È un ordine che arriva direttamente dall’amministrazione comunale, che da 22 anni ha deciso di mobilitare risorse interne ad hoc per attrarre finanziamenti europei e che sta chiudendo la programmazione 2014-2020 col successo più grande di sempre in termini di contributi. La ...

Per l'Economist Salvini è "l'uomo più pericoloso in Europa" : Un lungo articolo sull’Economist incorona Matteo Salvini come “l’uomo più pericoloso in Europa”. Certamente “l’uomo più potente in Italia” scrive il settimanale britannico, domandandosi se il vice premier leghista “userà questo potere per distruggere l’euro”.L’Economist segue Salvini in un evento pubblico a Orvieto, acclamato dai cori “Mat-te-o, ...

Big Jump - il 14 luglio in tutta Europa il tuffo collettivo per un'acqua più pulita : La qualità dell’acqua dei nostri laghi e dei nostri fiumi sta migliorando, questo è quanto dicono gli esperti. Sempre gli studiosi però confermano che ancora molto, moltissimo, rimane da fare per rendere sostenibile l’impatto umano sulle acque superficiali e sotterranee che ci circondano e in molti casi ripristinare una situazione ormai deteriorata. Per ricordarci di quanto i fiumi siano importanti, di quanto siano stati e sempre lo saranno, ...

Gentile : ‘Con De Ligt il trio difensivo della Juventus sarebbe il più forte in Europa’ : Le ultime operazioni di mercato della Juventus sono sotto i riflettori degli addetti ai lavori che non lesinano le proprie opinioni, tra questi c’è anche Claudio Gentile che nell’intervista rilasciata ai microfoni di TuttoJuve.com, ha parlato dell'affare de Ligt, del nuovo allenatore dei bianconeri e del mondiale del 1982, in occasione del 37° anniversario del trionfo azzurro a Madrid. 'De Ligt un buon affare' L’ operazione de Ligt si sta ...

I resti del più antico Homo sapiens d’Europa scoperti in Grecia : hanno 210mila anni : Attraverso moderne tecniche di datazione al radiocarbonio, analisi morfologiche e ricostruzioni al computer, un team internazionale di paleoantropologi ha determinato che i frammenti di un cranio recuperati in una grotta greca negli anni '70 del secolo scorso appartengono al più antico Homo sapiens - l'uomo moderno - d'Europa. hanno 210mila anni e riscrivono la nostra storia evolutiva.Continua a leggere

Milan - Donnarumma : “Mi sento più uomo - dobbiamo dare tutto per tornare in Europa” : “dobbiamo dare tutto per tornare in Europa, dispiace non farla quest’anno ma come hanno detto mister e direttore possiamo lavorare di più per arrivarci e tornare dove meritiamo”. Lo ha detto il portiere del Milan Gigio Donnarumma parlando a Milan Tv da Milanello, dove la squadra sta svolgendo il raduno agli ordini di Marco Giampaolo. “Sono pronto per iniziare questa stagione. il giorno del raduno per me è sempre ...