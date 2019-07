Robbie Williams rinnova il voto matrimoniale con Ayda Field

Robbie Williams e l’agorafobia : “Non riuscivo ad alzarmi dal divano” : Robbie Williams e l'agorafobia, per un certo periodo, si sono fatti la guerra. L'ex Take That lo ha raccontato durante un'intervista rilasciata al The Sun: l'agorafobia lo ha tenuto in scacco per 3 anni, dal 2006 al 2009, e gli impediva di affrontare l'esterno tenendolo letteralmente ancora al divano di casa sua. L'agorafobia, infatti, è letteralmente la paura degli spazi aperti che porta il malcapitato a non trovare una motivazione valida per ...

Robbie Williams : “Nella mia casa c’era un’energia oscura - sentivo il suono di passi sulle scale” : FQ Magazine Pomeriggio 5, Barbara D’Urso: “Non c’è più lo studio, aiuto, che tristezza!” “Ho capito subito che quella abitazione era un posto strano, c’era un’energia oscura. La prima volta che si è manifestata fisicamente lo stereo portatile si è acceso e le porte, che erano chiuse, si sono aperte da sole“. A rivelarlo è ...

Robbie Williams : "A 20 anni ho pensato al suicidio. Ero sempre strafatto di coca. Nella mia casa c'era un'energia oscura" : “Ho pensato di suicidarmi per colpa di droghe e fantasmi”. È la rivelazione che Robbie Williams ha fatto nel corso di un’intervista al podcast “Alien Nation”. Il cantante, ex dei “Take That”, si è concentrato su particolari inediti riguardanti un periodo difficile vissuto agli inizi degli anni Novanta.A quei tempi, Williams viveva con la sua ragazza in una casa a Primrose Hill, a nord di ...

Robbie Williams choc : 'Ho pensato al suicidio'/ Rivelazione 'Tutta colpa della droga' : Robbie Williams senza filtri nel corso di un'intervista: il cantante ha raccontato di aver pensato al suicidio a causa l'uso massiccio di stupefacenti.