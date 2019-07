Paura del tunnel del Monte Bianco | si riempie di fumo per il guasto ad un autobus | 67

Federica Pellegrini e il segreto di mamma Cinzia : dalla Paura dell’acqua è nata una campionessa ‘Divina’ : mamma Cinzia regala un simpatico retroscena sulla vita di Federica Pellegrini: la madre durante i primi mesi di gravidanza provava un senso di nausea alla vista dell’acqua, la figlia ha fatto la storia del nuoto italiano I soprannomi nella storia dello sport accompagnano, spesso per sempre, le carriere degli atleti. Alcuni sono buffi nomignoli d’infanzia, altri descrivono una peculiare caratteristica fisica o caratteriale dello ...

Paura per Costantino Della Gherardesca si frattura di due costole : Tanta Paura per Costantino Della Gherardesca che è finito al pronto soccorso di Napoli in seguito ad un incidente che gli ha causato la frattura di due costole. Costantino Della Gherardesca si trovava a Napoli per alcune riprese televisive, quando ha avuto un incidente mentre si trovava su un segway. Nel momento stesso Della caduta, il conduttore aveva capito che si trattava di un incidente serio, accusando un dolore molto forte e difficoltà a ...

Luigi Di Maio "pazzo come tutti i grillini" : Lega - Paura per il piano kamikaze del capo politico M5s : Nella Lega c'è molta rabbia contro il premier Giuseppe Conte e contro Luigi Di Maio. Il primo, si mormora tra i fedelissimi di Matteo Salvini, "poteva tranquillamente stare zitto, visto che non era nell'occhio del ciclone", il secondo "è pazzo come tutti i grillini. Nel giustizialismo e nella caccia

Vorrei arrivare in fretta alla fine - ho Paura! Deborah Ballesio e la profezia della sua morte nel libro che stava scrivendo : «Mi sembra di essere prigioniera e di non potermi liberare più dalla paura». Deborah Ballesio, la donna di 40 anni uccisa dall’ex marito durante una serata di karaoke, aveva profetizzato la sua fine nelle pagine di un libro scritte insieme a un suo amico scrittore. Come riporta il Corriere.it la donna aveva scelto di raccontare della sua esperienza ma già sembrava sapere quale sarebbe stata la fine della sua storia.\\ Edoardo Raspelli, famoso ...

Daniele Dal Moro torna a parlare del suo passato : “Ho avuto Paura” : Daniele Dal Moro si sfoga sui social: “Questa vita me la sono creata da solo” Spesso e volentieri Daniele Dal Moro ha usato i social per parlare di sè e della sua vita. E anche in queste ore l’ex concorrente del GF è tornato a raccontare ai suoi fan su instagram delle difficoltà affrontate in passato, non nascondendosi dietro a un dito. Cosa ha detto? Daniele Dal Moro, con la sua proverbiale schiettezza che l’ha sempre ...

La lezione di Sinisa : non aver Paura delle proprie debolezze significa non esserne prigioniero : Un pulcino invecchiato e spettinato, che per due giorni si è chiuso in camera, senza dire niente a nessuno, senza confidarsi, ma solo a bagnarsi di lacrime. Descrive così Emanuela Audisio il Sinisa Mihajlovic che ha parlato ieri in conferenza stampa per spiegare la sua malattia, per confidare le sue paure e la sua voglia di fare battaglia e vincere. Un ritratto molto diverso dal quello del “l’allenatore sergente” a cui si era ...

Paura Cagliari - bambina di tre anni finisce in alto mare a bordo del materassino : Una bambina di tre anni è stata salvata dai vigili del fuoco dopo essere finita al largo mentre era a bordo di un materassino gonfiabile. La bimba, però, non era sola: con lei anche un bagnino che aveva tentato – senza successo – di portarla in salvo. L'episodio, che poteva avere un finale ben diverso, è accaduto a Cagliari, al largo della costa di Quartu Sant'Elena, nel Golfo degli Angeli. La bambina, di nazionalità cinese, era a bordo del suo ...

Giornata mondiale dello squalo - ecco le radici della nostra (irrazionale) Paura : 1975, il pubblico in attesa di Lo squalo (Photo by Bettmann Archive/Getty Images) Da alcuni anni molte associazioni per la conservazione della natura celebrano la Giornata mondiale dello squalo, lo Shark Awareness Day, il 14 luglio. Non è facile risalire alle origini di questa campagna: negli Stati Uniti sembra esista in qualche forma almeno da metà anni Novanta, ma non è chiaro di chi sia stata l’idea. La data è sempre intorno alla metà ...

Il decreto sicurezza al servizio della Paura e dell’economia illegale : “Prima le persone”. Enrico Rossi e Giovanni Maria Flick hanno appena pubblicato un libro con questo titolo a cura di Pasquale Terracciano. Il libro racconta il ricorso della Regione Toscana contro il decreto Salvini. Il ricorso non è stato ammesso in via preliminare e senza valutazione di merito, co

M5s - Renzi : “Il loro modello culturale? È il cialtronismo. L’unico collante del governo è la Paura di perdere il potere” : “Il modello culturale del M5s è basato sul cialtronismo, sul pressapochismo e sull’incompetenza”. Il senatore del Pd Matteo Renzi attacca il Movimento 5 Stelle dal palco del teatro Elfo Puccini di Milano dove si sono riuniti i Comitati di azione civile “Ritorno al futuro”. “L’unico collante che tiene insieme il governo è la preoccupazione di perdere il potere, per il resto litigano su tutto”. E sul ruolo del premier Conte, Renzi conclude: “Io ho ...

Manchester United - Paura per un membro dello staff : l’uomo è in prognosi riservata all’ospedale di Perth : Il club ha chiesto che venga rispettata la privacy dell’uomo e quella della sua famiglia, in ansia per le sue condizioni Il Manchester United è in ansia per le condizioni di un membro del proprio staff, ricoverato d’urgenza presso l’ospedale di Perth, dove la formazione inglese sta svolgendo la propria tournée estiva. L’uomo è stato trasportato presso il nosocomio australiano su invito del medico del club, dove ...

L’oro di Mosca nelle casse della Lega : dove sono i media? Salvini fa così Paura? : Quando si è garantisti si deve esserlo anche nei confronti dei nostri peggiori nemici. Il fatto che siano pochi a rispettare questo principio, soprattutto in politica, non ci autorizza a comportarci come gli altri.Per quanto mi riguarda, pur provando avversione e disistima per Matteo Salvini, non intendo approfittare del Russia Connection, fino a quando non si pronuncerà la magistratura competente sulla storia dell’oro di ...

Rally del Casentino - Felice Re : 'Avevo Paura di morire e l'ambulanza tardava' : Quella del 2019 è stata un’edizione difficile del Rally Internazionale del Casentino, disputato con partenza da Bibbiena, in provincia di Arezzo, tra il 6 e il 7 luglio 2019. Difficile e problematica soprattutto per Felice Re. Il pilota comasco navigato dalla "sua" Mara Bariani (copilota e compagna nella vita) ha fatto spaventare tutti. Era terzo assoluto e dopo aver terminato la decisiva prova speciale finale del Rally toscano organizzato dalla ...

Sicilia ancora in fiamme : incendi in diversi lidi del catanese - Paura e gente in mare : Un vasto incendio sta interessando il litorale della Plaia di Catania. Le fiamme alimentate dal vento caldo hanno fortemente danneggiato il lido Europa e minacciano gli altri stabilimenti balneari. I vigili del fuoco invitano le persone a “rimanere sulla battigia”. Vigili del fuoco al lavoro a Catania e provincia per incendi di sterpaglie alimentati dal forte caldo e dal vento di scirocco. paura anche sul lungomare della Plaia dove i ...