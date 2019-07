Pallanuoto femminile | Mondiali 2019 | all’Italia serve un pari con la Cina per andare ai

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : Italia-Cina. Programma - orari e tv : Terzo appuntamento per i Mondiali di Pallanuoto femminile in quel di Gwangju. In terra sudcoreana il Setterosa torna in acqua contro la Cina per l’ultima sfida del Girone D: l’obiettivo è chiudere la pratica per la prima piazza nel raggruppamento, che vale l’accesso diretto ai quarti di finale. Le ragazze di Fabio Conti devono riscattare la performance non eccellente messa in scena con il Giappone. Andiamo a scoprire il ...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : tutti i risultati di martedì 16 luglio. USA e Spagna ai quarti - Setterosa vincente : Seconda tornata di gare per i Mondiali di Pallanuoto femminile di Gwangju, in Corea del Sud: il Setterosa è inserito nel Girone D ed oggi affrontava il Giappone. Le azzurre vincono per 9-7 e si portano ad un punto dalla matematica qualificazione ai quarti, dato che nell’altro incontro dello stesso raggruppamento l’Australia, sconfitta dall’Italia all’esordio, supera la Cina per 14-12. Nel Girone A il big match di giornata ...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019. Fabio Conti : “Abbiamo sofferto più del previsto” : Tantissima pioggia, poche emozioni e una vittoria fondamentale: prosegue a punteggio pieno il percorso del Setterosa nei Mondiali di Pallanuoto femminile in quel di Gwangju. Le azzurre si impongono per 9-7 sul Giappone ipotecando il passaggio del turno come prima del Girone D: la qualificazione ai quarti di finale è ad un passo. Queste le parole di Fabio Conti nel post gara: “Abbiamo sofferto più del previsto, contro un avversario in ...

Pallanuoto femminile - Italia-Giappone 9-7 : le pagelle del Setterosa. Gorlero super - cinquina Bianconi : Il Setterosa prosegue al meglio i Mondiali di Pallanuoto femminile andando a vincere anche la seconda, non semplice, partita contro il Giappone per 9-7: battendo le nipponiche, le azzurre hanno prenotato il primo posto nel girone, raggiungibile con un pari nell’ultimo match contro la Cina, che significherebbe accesso diretto ai quarti di finale. Da segnalare la cinquina di Bianconi e le parate di Gorlero, decisive anche nella sfida ...

Pallanuoto femminile - Italia-Cina : quando gioca la prossima partita il Setterosa? Data - programma - orari e tv : Terza giornata di gare per i Mondiali di Pallanuoto femminile, che giovedì a Gwangju, in Corea del Sud, vedranno altre otto gare: il Setterosa è inserito nel Girone D e dopo la soffertissima vittoria all’esordio contro l’Australia, e la gara odierna contro il Giappone, affronterà la Cina. Le azzurre scenderanno in acqua conoscendo già il risultato della partita tra Australia e Giappone e quindi, essendo l’ultima gara della fase ...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : Italia-Giappone 9-7. Vittoria senza incantare per il Setterosa : Nella seconda giornata dei Mondiali di Pallanuoto femminile di Gwangju, in Corea del Sud, l’Italia batte per 9-7 il Giappone e vola in solitaria in vetta al Girone D in virtù della Vittoria dell’Australia sulla Cina per 14-12. Per il Setterosa, privo dell’infortunata Chiappini (problema all’adduttore), grandi prestazioni di Gorlero e Bianconi (5 gol). Sotto una pioggia battente, nel primo quarto subito sciarpa vincente di ...

LIVE Italia-Giappone 9-7 - Mondiali Pallanuoto femminile 2019 in DIRETTA : alti e bassi per il Setterosa che resta in vetta al girone : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Termina qui la nostra DIRETTA: grazie per averci seguito, appuntamento per i prossimi giorni con il Mondiale di pallanuoto. Finisce qui questa seconda partita dei Mondiali di pallanuoto femminile per la Nazionale italiana: il Setterosa si impone per 9-7 sul Giappone, una partita tutt’altro che semplice, contro un avversario non irresistibile. alti e bassi per le azzurre che comunque ...

LIVE Italia-Giappone 9-7 - Mondiali Pallanuoto femminile 2019 in DIRETTA : alti e bassi per il Setterosa che resta in vetta nel girone : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Termina qui la nostra DIRETTA: grazie per averci seguito, appuntamento per i prossimi giorni con il Mondiale di pallanuoto. Finisce qui questa seconda partita dei Mondiali di pallanuoto femminile per la Nazionale italiana: il Setterosa si impone per 9-7 sul Giappone, una partita tutt’altro che semplice, contro un avversario non irresistibile. alti e bassi per le azzurre che comunque ...

LIVE Italia-Giappone 7-5 - Mondiali Pallanuoto femminile 2019 in DIRETTA : partita dura per il Setterosa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6′ Italia che spreca una buona opportunità, troppo altruista Emmolo che passa ad Aiello. 6′ Non sbaglia Arima: terzo rigore realizzato, 8-6 Italia. 5′ Due volte al tiro l’Italia: prima sbatte sul palo Garibotti, poi sul portiere. Riparte la controfuga: rigore ancora per il Giappone. 5′ Palmieri guadagna espulsione al centro, decide di chiamare timeout Fabio ...

LIVE Italia-Giappone 6-4 - Mondiali Pallanuoto femminile 2019 in DIRETTA : alti e bassi per il Setterosa che guida la gara : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2′ Rigore da una parte, rigore dall’altra: Aiello lo conquista, Roberta Bianconi lo realizza al meglio. 7-5 Italia. 1′ Altro rigore per il Giappone, il terzo nell’incontro. Inaba non sbaglia: 6-5. 1′ Giappone che conquista la prima palla del terzo quarto. Si chiude qui la seconda frazione, siamo all’intervallo lungo: Italia in vantaggio 6-4, tanti alti e ...

LIVE Italia-Giappone 4-2 - Mondiali Pallanuoto femminile 2019 in DIRETTA : azzurre in vantaggio nella fortissima pioggia coreana : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6′ Superiorità per il Giappone, Arima la mette dentro dalla distanza: 5-3. 5′ Non sbaglia Roberta Bianconi! 5-2, Italia che prova la fuga. 5′ Gran superiorità giocata dall’Italia: Emmolo cerca Tabani al centro, c’è il rigore. 4′ Trattenuta subacquea di Valeria Palmieri, non convalidata la rete al centroboa azzurro. 3′ Questa volta non sbaglia Tabani ...

LIVE Italia-Giappone - Mondiali Pallanuoto femminile 2019 in DIRETTA : Setterosa - serve la seconda vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della sfida – Programma del match Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia e Giappone, valida per la seconda giornata della prima fase dei Mondiali di pallanuoto femminile in quel di Gwangju: alla Nambu University Grounds in terra sudcoreana scende in acqua il Setterosa che, alle 10.50 ore italiane, se la vedrà con le nipponiche in un ...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : il Setterosa sfida il Giappone per confermarsi in testa al Gruppo D : L’esordio, dal punto di vista del risultato, è andato al meglio. Per la prestazione c’è ovviamente spazio per migliorare, già a partire dalla prossima partita. Il Setterosa ha iniziato ieri con un successo di misura sull’Australia, la rivale più insidiosa, il cammino nei Mondiali di Pallanuoto femminile in quel di Gwangju (Corea del Sud). Domani torneranno in acqua le azzurre: alla Nambu University Grounds, alle 10.50 (orario ...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : Italia-Giappone (martedì 16 luglio). Programma - orari e tv : Seconda giornata di gare per i Mondiali di Pallanuoto femminile, che domani a Gwangju, in Corea del Sud vedranno altre otto gare: il Setterosa è inserito nel Girone D e dopo la soffertissima vittoria all’esordio contro l’Australia, affronterà il Giappone, sconfitto ieri dalla Cina. Le azzurre scenderanno in acqua conoscendo già il risultato della partita tra Australia e Cina. Tre gare al giorno saranno trasmesse in tv in chiaro su ...