Mini | - Sulla Clubman ritorna la Mayfair Edition

A 50 anni dall’Apollo 11 e dopo 12 uoMini Sulla Luna - ora potrebbe essere il turno della prima donna con la missione Artemis : A 50 anni dalla missione Apollo 11 e dopo 12 uomini approdati sulla superficie Lunare, Jim Bridenstine, amministratore capo della NASA, ha parlato di una donna sulla Luna che potrebbe lasciare la sua impronta nel 2024 con la missione Artemis (Artemide). Nome scelto non a caso, dal momento che Artemide era la dea greca della caccia e della Luna e sorella di Apollo. “Il programma Apollo ha cambiato per sempre la storia … ma Apollo ...

Astronauti morti per portarci sulla Luna : chi sono le vittime delle missioni Apollo e GeMini : Lo sbarco sulla Luna, avvenuto il 20 luglio 1969 grazie alla missione Apollo 11, è stato una enorme conquista per l'umanità, che ha richiesto un ingente sforzo economico, l'impegno delle menti più brillanti e anche un tragico tributo di sangue. Ecco chi sono gli Astronauti morti in seno ai programmi Gemini e Apollo.Continua a leggere

Gossip UoMini e donne - Luigi Mastroianni ironizza sulla Nasti : 'Io come Campoli' : La relazione di Angela Nasti e Kevin Bonifazi è la notizia del giorno per il Gossip di Uomini e donne. L'ex tronista di Uomini e donne, che circa un mese e mezzo fa ha concluso la sua avventura televisiva insieme ad Alessio Campoli, è stata pizzicata insieme al calciatore del Torino a Napoli. E non appena le foto hanno cominciato a rimbalzare sul web, ha rilasciato su Instagram una dichiarazione che conferma indirettamente tale flirt. Le sue ...

PC Engine Core Grafx Mini tra dettagli sulla data di uscita e la line-up di giochi : Konami Digital Entertainment ha rivelato ulteriori dettagli sulla console PC Engine Core Grafx mini che includono la line-up dei giochi inclusi e i dettagli del pre-order. La versione compatta della classica console del 1987 avrà una selezione totale di 50 giochi del passato che saranno presenti nel TurboGrafx-16 e nel PC Engine. Ecco il comunicato ufficiale:La console sarà disponibile in esclusiva su Amazon a €89.99 dal 19 marzo 2020. Con ...

Pronta la strategia nazionale sulla blockchain : si parte dalla pubblica amMinistrazione : blockchain (Getty Images) Entro la fine di luglio approderà sulle scrivanie del governo la bozza di strategia nazionale sulla blockchain. Gli esperti nominati dal ministero dello Sviluppo economico (Mise) stanno terminando il documento che dovrà indicare all’esecutivo i progetti da intraprendere nel campo delle tecnologie dei registri distribuiti (distributed ledger technology). Lo schema si concentra proprio sui casi d’uso a cui si ...

Beach volley - World Tour 2019 Alba Adriatica. Il circuito mondiale torna in Italia : domani le qualificazioni femMinili sulla sabbia abruzzese : Ha provato anche il maltempo a rovinare questo momento storico per il Beach volley Italiano ma non c’è riuscito. Il World Tour torna in Italia dopo sei anni lunghissimi di assenza e sbarca in Abruzzo sulla bellissima spiaggia di Alba Adriatica per il torneo 1 Stella Offertevillaggi.com riservato alle donne. C’è tanta Italia in campo, a partire dalle qualificazioni dove sono due le coppie azzurre al via, entrambe formatesi per ...

Volley - Universiadi 2019 : doppia vittoria per l’Italia. Gli uoMini battono l’Argentina in rimonta - ragazze a valanga sulla Svizzera : Sono arrivate due vittorie per l’Italia impegnata nei tornei di Volley alle Universiadi 2019. I ragazzi hanno sconfitto l’Argentina per 3-2 (23-25; 20-25; 25-15; 25-23; 25-12) al termine di una partita davvero rocambolesca: dopo essere stati sotto per 2-0, gli azzurri sono riusciti a rimontare e hanno così conquistato la seconda vittoria consecutiva al PalaSele di Eboli dopo quella ottenuta all’esordio contro la Svizzera. ...

The Astronaut Wives Club su La7 - dall’8 luglio la Miniserie in prima tv per celebrare i 50 anni dallo sbarco sulla Luna : Per celebrare i cinquant'anni dallo sbarco sulla Luna, arriva The Astronaut Wives Club su La7: la miniserie in onda in prima visione a partire da lunedì 8 luglio per tre appuntamenti racconterà il percorso che ha portato la Nasa a scrivere la storia dell'umanità e cambiare per sempre la percezione dello Spazio. Dall'8 al 22 luglio, per 3 lunedì, La7 celebra il 50° anniversario della missione Apollo 11 che il 20 luglio 1969 portò i primi ...

Sulla cattura dell'orso M49 in Trentino è scontro tra Regione e Ministero : Il governatore Trentino Maurizio Fugatti ha ordinato la cattura dell'orso M49 perché "concreto pericolo di ordine e sicurezza pubblica", ma il ministro all'Ambiente Sergio Costa risponde prontamente sui social affermando che "non può farlo". Prosegue il botta e risposta tra la Provincia di Trento ed il Governo sul tema dei plantigradi tra le montagne del Trentino. Fugatti, che aveva accusato il ministro di non aver risposto ...

VIDEO Italia-Olanda probabili formazioni - Mondiali 2019 calcio femMinile : Milena Bertolini punta sulla continuità - Giacinti dal 1' : Squadra che vince non si cambia? Probabilmente sì. Domani, alle ore 15.00, la Nazionale italiana di calcio femminile scenderà in campo contro l’Olanda nell’incontro valido per i quarti di finale dei Mondiali 2019. Le azzurre, dopo aver sconfitto 2-0 la Cina, si presenta sul rettangolo di gioco di Valenciennes con tanta voglia di far bene. Milena Bertolini, dunque, sembra intenzionata a schierare la medesima formazione che si è vista ...

LIVE Italia-Turchia basket femMinile - Europei 2019 in DIRETTA : 26-25 - azzurre avanti con il contropiede di Sottana sulla sirena : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 26-25 IL contropiede DA PALLA RUBATA DI GIORGIA Sottana! ITALIA CHE CONCLUDE IN VANTAGGIO LA PRIMA META’ DI GARA! Intanto risultato finale dal girone A: Gran Bretagna batte Lettonia 74-60, con 24 punti di Johannah Leedham Time out Turchia per progettare l’utlima azione 24-25 2/3 Francesca Dotto Fallo sulla tripla di Francesca Dotto da parte di Cora, ci sono tre tiri liberi con ...

Italia-Olanda - Mondiale femMinile : quarti di finale - la gara in Tv sulla Rai il 29 giugno : Italia-Olanda, sabato 29 giugno allo Stade du Hainaut di Valenciennes, la sfida valida per i quarti di finale del Mondiale femminile che potrebbe portare le azzurre verso un traguardo storico mai raggiunto in precedenza: le semifinali iridate. Dopo aver vinto il non facile gruppo comprendente le big Australia e Brasile, con due vittorie, contro le australiane all’esordio (2-1) e poi con la Giamaica (5-0) e una sconfitta indolore col Brasile ...

Mondiali calcio femMinile - boom di ascolti per l’Italia! 4 milioni di spettatori e oltre il 30% di share per la vittoria sulla Cina : boom di ascolti per la Nazionale Italiana ai Mondiali 2019 di calcio femminile, le azzurre continuano a emozionare il grande pubblico e ormai hanno fatto innamorare un Paese intero che ora sta sognando a occhi aperti con le ragazze di Milena Bertolini. Ieri l’Italia ha sconfitto la Cina per 2-0 qualificandosi ai quarti di finale della rassegna iridata, l’incontro è stato trasmesso in diretta tv su Rai Uno e ha ottenuto un ascolto ...

Gossip UoMini e donne - Alessio sulla rottura con Angela : 'Tra noi non ha funzionato' : Alessio Campoli e Angela Nasti sono stati la coppia meno duratura della stagione 2018-19 del Trono Classico di Uomini e donne. Dopo la scelta effettuata a fine maggio, infatti, la tronista e il suo corteggiatore si sono frequentati solo un paio di giorni prima della partenza di lei per Ibiza, insieme alla sua famiglia. E al ritorno a Napoli, dove lui l'ha raggiunta, entrambi si sono resi conti dell'assenza dei presupposti per continuare la ...