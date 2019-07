L' action RPG Dragon Ball Z | Kakarot includerà Vegeta | Piccolo e Gohan tra i personaggi

L' action RPG Alpha Protocol è stato rimosso dal catalogo Steam : Alcuni utenti del famoso forum ResetEra hanno segnalato che L'action RPG di Obsidian Alpha Protocol non è più disponibile su Steam , questo potrebbe far pensare a qualche novità in arrivo.Essendo ora Obsidian uno studio interno a Microsoft, è possibile che la compagnia voglia riportare sotto i riflettori la serie, magari con un remake o una versione remaster. Segnaliamo inoltre che la pagina del gioco è ancora disponibile, tuttavia troviamo un ...

Children of Morta è un affascinante action /RPG narrativo da scoprire nella demo gratuita : Attraverso un comunicato stampa, 11 bit studios è lieta di annunciare un'anteprima gratuita di Children of Morta , disponibile a partire da oggi su Steam.Per un periodo di tempo limitato di sole 72 ore (la prova terminerà il 22 giugno) i giocatori potranno sperimentare questo gioco di ruolo molto atteso, basato sulla trama creata dagli sviluppatori Dead Mage e dall'editore 11 bit studios.In concomitanza con l'inizio dell'anteprima gratuita , sono ...

Ripulite i dungeon senza troppi pensieri con l’ action RPG Nonstop Knight 2 : Nonstop Knight 2 è un gioco di azione in cui impersonerete un cavaliere impavido intendo a esplorare emozionanti dungeon popolati da mostri e boss. E' possibile equipaggiare l'eroe con elmetto, guanti, armature, stivali, mantelli e scudi, utilizzare armi a distanza o corpo a corpo, incrementare le sue abilità primarie, secondarie e finali e cimentarsi nella modalità di gioco competitiva e unirsi a una gilda e scegliere gli amici da portare in ...

L'acclamato action RPG Torchlight 2 è in arrivo su console a settembre : Il superbo action RPG Torchlight 2 è in arrivo su Switch, Xbox One e PlayStation 4 il prossimo 3 settembre, grazie al lavoro del ben noto studio di porting Panic Button, riporta Eurogamer.net.Torchlight 2, che è stato sviluppato dall'ormai defunto team di Runic Games, è stato inizialmente lanciato per PC nel 2012, e l'uscita di quest'anno segna il debutto su console del gioco. Il titolo risulta davvero ottimo con il suo accattivante mix di ...