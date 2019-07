Il Kinect viene ora utilizzato come telecamera di sorveglianza

eurogamer

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Il Newark Liberty International Airport ha un inaspettato nuovo sistema di sicurezza: il sensore di movimento di Xbox,. Jason Scott, storico e archivista di videogiochi, ha twittato le foto di una recente visita all'aeroporto di Newark che mostra i dispositiviutilizzati per monitorare la folla all'interno della struttura. I sensori sono collegati a un braccio lungo che si estende sul terminale da schermi appesiè un dispositivo che Microsoft ha lanciato per la prima volta nel 2010sensore di movimento per Xbox 360. Ildoveva essere un nuovo concorrente contro Wii e PlayStation Move durante la mania dei motion controller. Tuttavia, né il controllerdi Microsoft né il controller PlayStation Move sono riusciti a raggiungere lo stesso livello di successo di Wii.Microsoft ha aggiornatosu Xbox One, con un hardware migliorato e un set di ...

