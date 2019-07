Heaven' s Vault | GOG cambia idea ed inserisce il titolo nel suo store

eurogamer

(Di mercoledì 17 luglio 2019)'sè un ottimod'avventura sviluppato dai creatori di 80 Days, il gioco è già disponibile su Steam dal 16 aprile tuttavia per qualche motivo GOG (che evidentemente ha una diversa politica circa la selezione dei giochi) non aveva ancora accettato di vendere il gioco. Almeno fino ad ora.Naturalmente parliamo di un gioco che ha riscosso molto successo tra pubblico e critica e non è chiaro il motivo per cui GOG ha accettato solo ora di vendere il lavoro di Inkle:"Non possiamo scendere nel dettaglio, ma sembra che le motivazioni siano legate ad una vecchia build del gioco. Questo è stato decisamente deludente e speravamo in un cambio dida parte della community (relativa ai titoli d'avventura) di GOG potesse in qualche modo fare la differenza." - hanno dichiarato gli sviluppatori.Leggi altro...

