FIFA 20 | Piemonte Calcio – Ennesima caduta di stile di Konami

La Juventus in FIFA 20 si chiamerà Piemonte Calcio : In molti si stanno chiedendo quali saranno le conseguenze per FIFA 20 dopo l'accordo tra Konami e la Juventus. La partnership tra il publisher giapponese e il club bianconero, prevede la presenza della squadra solo in eFootball PES 2020, ma EA ha già pensato a come sostituire il team.Ebbene, dalle pagine di Calciomercato.com, apprendiamo che la Juventus in FIFA 20 si chiamerà Piemonte Calcio.La squadra avrà stemma ed uniformi proprie e sarà ...

Cosa cambia su FIFA 20 senza la licenza della Juventus? La squadra si chiamerà Piemonte Calcio : senza i diritti per l’utilizzo del nome della Juventus, su FIFA si potrà utilizzare il Piemonte Calcio: in rosa i giocatori reali del club bianconero.“powered by Goal”Non cercate la Juventus su FIFA 2020: non la troverete, perché il club bianconero ha stretto una partnership esclusiva con la Konami. O meglio, sarà regolarmente presente, ma con un altro nome: Piemonte Calcio.A comunicarlo è stata la stessa FIFA, che si è vista privata ...

