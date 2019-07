E Camilleri disse | ‘Vorrei l’eutanasia | quando sarà il momento Non temo la morte’

corriere

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Il personaggio di Montalbano, modellato sul padre (fascista). Le storie formidabili, i ricordi della guerra, la politica (da comunista). Gli incontri con Sciascia, Pasolini, Costanzo, Caselli. E la cecità: «L’ultima cosa che ho indovinato è stata il viso della mia pronipote, Matilde. Ma ora, di notte, ricostruisco la bellezza»

