Vaccini | nel 2018 crescono le coperture | anche per quelli non obbligatori

Vaccini - nel Calendario 2019 più anti-influenza - meningite e Hpv : Offerta vaccinale in aumento dalla prima infanzia agli anni d’argento. E per molte profilassi, dall’anti-influenza alla meningite fino al vaccino Hpv. È quanto prevede il nuovo “Calendario per la...

Vaccini - Lorenzin : “Il 95% di copertura per i nati nel 2015 - ancora lacune per i nati nel 2010” : “L’Italia ha raggiunto il 95% degli obbligatori in legge per i bambini nati nel 2015, ma abbiamo un grandissimo ritardo per quelli nati nel 2010”. Lo ha sottolineato riguardo alle coperture vaccinali l’ex ministro della Salute Beatrice Lorenzin, promotrice nella normativa, oggi all’università Statale di Milano durante la presentazione del ‘Patto trasversale per la scienza’ nell’ambito del Congresso ...