Una vita | trame dal 22 al 27 luglio | Samuel mente a Ursula

Blastingnews

(Di martedì 16 luglio 2019) Unadarà grande spazio alla vicenda relativa alla scomparsa del figlio di Blanca anche nei prossimi episodi. Leinerenti le puntate in onda dal 22 al 27rivelano che Riera stabilirà un'alleanza con Diego per cercare Moises e nel frattemposembrerà fare il doppio gioco visto che arriverà a mentire ad. Intanto, Flora bacerà Paquito mentre Silvia partirà alla volta dell'Italia in compagnia di Esteban. Infine, Iñigo scoprirà che Peña non ha mai perso la memoria. Unaaggredisce Carmen LeUnadal 22 al 27, rivelano chee Diego parleranno con Leonor e Felipe e diranno loro che il piccolo Moises è ancora vivo. Arturo si recherà dal medico perché ha intenzione di sottoporsi ad un intervento per la rimozione della cataratta, ma il luminare gli dirà che per procedere deve prima perdere del tutto la vista. Il Colonnello, in ...

Inter : ?? | IMPORTANTE Il calcio, come la vita, è una questione di coraggio. Ma essere coraggiosi è #NotForEveryone #FCIM - angelomangiante : I fuoriclasse si misurano nella vittoria e nella sconfitta. Anche stavolta lo hanno dimostrato. Una lezione per tu… - GoalItalia : Una vita in Europa? Ora Diego Costa può tornare in patria ?? -