wired

(Di martedì 16 luglio 2019) Al termine della tredicesima rivoluzione, ilr Excursion Module, ben più noto come Lem, si separa dall’astronave madre. Come fosse al rallentatore, il ragno metallico galleggia nello spazio per iniziare la discesa verso la superficiere. Comincia la parte più pericolosa di tutto il viaggio dell’Apollo 11, comprensiva del point of no return, il momento decisivo, quello in cui o la va, o la spacca. A Roma sono le 19:47. Nello studio 3 di via Teulada, la trasmissione Rai è partita da qualche minuto: “… e ora la parola aper il collegamento” . Solo in quell’istante la spia rossa5 indica a lui, all’uomo che il comandante dell’Apollo 8, Frank Borman, ha già ribattezzato “Mr. Moonlight”, l’inizio delle trenta ore di diretta con un altro mondo:, entrato in tv nel 1954 con Furio Colombo, Gianni Vattimo e Umberto Eco, sta arrivando.  “Ha toccato, ha ...

paoloigna1 : la ricordo come se fosse leri Allunaggio, Tito Stagno e quella telecronaca che cambiò la storia della televisione… - MilanoCitExpo : Tito Stagno, la voce che ha raccontato l’allunaggio: “Andare sulla Luna in quelle condizioni fu una follia”… - minimALessandro : Allunaggio 1969-2019, Tito Stagno: ''Quella lunga e caldissima notte in cui portammo gli italiani sulla Luna'' - Re… -