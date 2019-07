Sostanze dopanti | 4 in manette e 20 000 tra fiale e pasticche sequestrate

romadailynews

(Di martedì 16 luglio 2019) Roma – Nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo lungo le strade della Capitale, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma si sono imbattuti in alcuni personal trainer e appassionati di body building trovati in possesso di. Nel corso delle attivita’ per approfondire tale fenomeno, portate avanti dallo scorso novembre 2018, i Carabinieri hanno incentrato i controlli in prossimita’ delle palestre della Capitale, dove sono stati eseguiti accertamenti e verifiche a bordo delle auto di persone legate agli ambienti del body building. Sino ad ora insono finite 4 persone, tra cui anche un ingegnere informatico appassionato di body building, tutte accusate di detenzione ai fini di spaccio dianabolizzanti e steroidee di genere vietato, alcune delle quali utilizzate anche come ‘precursori’ nei processi di produzione ...

