Smartphone | la dipendenza dei figli è colpa dei genitori

(Di martedì 16 luglio 2019) Alcuni sipari, spesso il desolante ritratto di un nuovo mondo di cui non vogliamo leggere troppo tra le righe, li osserva l’occhio dell’adulto, del genitore a cui è rimasto un minimo di coscienza critica. Di altri sono proprio loro, gli attori principali di un filone al quale dicono non ci si possa sottrarre, a individuare le falle del sistema. Martina, ancora senza cellulare, in una giornata caldissima di chiacchiere, con l’acume che solo una decenne sa sciorinare, mi racconta che quest’anno il suo compagno di classe ha avuto in regalo uno. “E sai”, continua quasi distratta “da quando ce l’ha non alza più la mano a scuola. Prima era bravissimo”. Io non sarei mai stata in grado di cogliere quel particolare con quell’intuito spiccio e diretto, al netto delle teorie pedanti, che solo un bambino riesce a vedere. “Com’è andato il pigiama ...

