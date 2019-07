Separate gemelle siamesi unite per la testa FOTO

meteoweb.eu

(Di martedì 16 luglio 2019) Un intervento chirurgico eccezionale, durato 50 ore, ha consentito ai medici di separare leSafa e Marwa Ullah,per lae con i vasi sanguigni fusi insieme: lo hanno annunciato alla stampa i chirurghi del Great Ormond Street Hospital (Gosh) di Londra. Le due sorelline di 2 anni, provenienti da Charsadda, in Pakistan, affette da una rarissima malformazione, sono state sottoposte a una serie di interventi: la prima operazione è stata eseguita nell’ottobre 2018, mentre quella durante la quale le piccole sono stateè stata eseguita l’11 febbraio scorso. A distanza di mesi e dopo tante successive piccole operazioni, le bimbe sono state dimesse e stanno bene. Credit: Great Ormond Street Hospital Prima di intervenire sulle, nate col cesareo, i chirurghi hanno utilizzato la realtà virtuale per creare una replica esatta della loro anatomia: ...

codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Separate #gemelle #siamesi unite per la testa dopo circa 50 ore in sala operatoria - Maurizio62 : RT @ilmessaggeroit: Separate #gemelle #siamesi unite per la testa dopo circa 50 ore in sala operatoria - GHERARDIMAURO1 : RT @ilmessaggeroit: Separate #gemelle #siamesi unite per la testa dopo circa 50 ore in sala operatoria -