Rivoglio i miei Bacioni

(Di martedì 16 luglio 2019) Quando mio padre, che si chiamava Ludovico, partiva per uno dei suoi rari viaggi senza di noi per andare alle terme di Montecatini o a caccia in Jugoslavia – sì, andava a caccia e sì, c’era ancora la Jugoslavia – ci spediva delle cartoline che immancabilmente riportavano lo stesso saluto:Vico. Mio padre non ha mai scritto nient’altro sulle cartoline, per tutta la sua non lunghissima vita:Vico era la sua forma di saluto, il suo modo di dirci che ci voleva bene, che era contento di quelle piccole fughe rigeneranti e che stava pensando a noi. UnVico bello grosso, grasso, felice, come era lui. UnVico che occupava tutto lo spazio bianco del retro della cartolina. Scritto con la grafia ariosa e tondeggiante che ricordava il suo fisico, quello di un uomo che era stato magrissimo e che dopo la guerra – ne aveva combattute tre – aveva messo su una bella stazza ...

