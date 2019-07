Previsioni astrologiche 18 luglio | fortuna materiale per Leone | creatività per Acquario

Blastingnews

(Di martedì 16 luglio 2019) Giovedì 182019 troviamo il Nodo Lunare, il Sole e Venere nel segno del Cancro mentre la Luna sarà in. Plutone e Saturno permarranno nel Capricorno come Urano nel Toro e Giove nel segno del Sagittario. Marte e Mercurio retrogrado stazioneranno ine Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Stress per Toro Ariete: nervosi. Le copiose dissonanze planetarie in onda questo giovedì potrebbero rendere nervosi i nati del segno specialmente nell'ambiente lavorativo. Sarà bene evitare di fare la 'voce grossa' coi colleghi. Toro: stressati. Tante forse troppe le urgenze pratiche da ultimare in giornata ed i nativi si metteranno, con ogni probabilità, ugualmente d'impegno per adempiere ad ognuna di esse uscendone verso sera oltremodo stressati....

