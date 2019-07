L’etichetta di Mark Sloan su Eric Dane dopo Grey’s Anatomy | da McSteamy a Euphoria

optimaitalia

(Di martedì 16 luglio 2019) Per un'intera generazione resterào dottor Bollore, per dirla all'italiana, ma la carriera diGrey'sè proseguita con diversi ruoli di rilievo: oltre ad essere stato protagonista di The Last Ship, ha appena debuttato nei panni del personaggio di Cal Jacobs nella seriedella HBO, dramma adolescenziale dal registro piuttosto audace., che ha una lunga storia di lotta contro le dipendenze da sostanze e la depressione, è rinato anche grazie al suo lavoro e si gode la rinnovata popolarità con quella che è considerata una delle serie rivelazione di quest'anno. Ma il fatto di essere ancora identificato dai più come l'impenitente chirurgo plasticodi Grey's- personaggio che ha interpretato dalla seconda all'ottava stagione del medical drama - non sembra pesargli, come racconta in una lunga intervista ad Inquirer relativa ...

OptiMagazine : L'etichetta di #MarkSloan su #EricDane dopo #GreysAnatomy, da #McSteamy a #Euphoria - l_moroni : RT @Mark_Up_: Quali sono i 'claim' dell' #alimentare che conquistano gli italiani? Si va dalla “lievitazione naturale” ad “estratto a fredd… -