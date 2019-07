Inter | parla Mourinho | ' Quest' anno i nerazzurri devono vincere la Serie A'

Savoini - parla l'Interprete Irina Osipova : 'Voleva vendere l'olio di oliva in Russia' : Negli ultimi giorni si sta parlando molto dei presunti fondi russi destinati alla Lega Nord. Tale presunto scandalo, nato a seguito di un articolo della testata statunitense Buzzfeed News, avrebbe al suo centro l'ex portavoce di Matteo Salvini e presidente dell'associazione culturale Lombardia-Russia Gianluca Savoini. Sulla vicenda è intervenuta recentemente anche Irina Osipova, un'interprete italo-russa che conosce bene lo stesso militante ...

Inter - Handanovic parla di Conte - Icardi e Nainggolan : “Società chiara - non aggiungo altro…” : Idee abbastanza chiare. Sono quelle del portiere dell’Inter, Samir Handanovic, che dal ritiro di Lugano affronta alcuni argomenti, tra cui l’impatto con il nuovo allenatore Antonio Conte e le questioni Icardi e Nainggolan. Ecco le sue parole. “Conte? Non mi ha stupito. Chi guarda il calcio sa chi è, come lavora, cosa ha vinto. Eravamo preparati, sapevamo cosa ci aspettava. Il ritiro procede come deve procedere: c’è ...

Calciomercato Inter – Parla l’agente di Lautaro Martinez : “forte Interesse del Barcellona. Sul rapporto con Icardi ammetto…” : L’agente di Lautaro Martinez ammette l’Interesse del Barcellona per il suo assistito dopo l’ottima Copa America: nessun contatto però con l’Inter Dopo l’ottima Copa America disputata, Lautaro Martinez è finito sul taccuino di diversi top club europei. Alberto Yaquè, uno degli uomini che cura gli Interessi del ‘Toro’, ha Parlato ad Olè dell’Interesse del Barcellona nei confronti del suo ...

BLITZ ANTI-DOPING/ Più se ne parla - più la gente si disInteressa : De Ligt tira di più : La maxi-retata anti doping ha portato ad arresti in tutta la Ue. Un traffico di sostanze illecite diffuso a livello amatoriale. Ai tifosi non interessa.

Ariana Grande ha parlato degli ex Mac Miller e Pete Davidson nell’ultima Intervista : Come sempre, con molta sincerità The post Ariana Grande ha parlato degli ex Mac Miller e Pete Davidson nell’ultima intervista appeared first on News Mtv Italia.

Inter - Conte si presenta e avvisa subito la squadra : 'Parlare poco e lavorare tanto' : È arrivato il giorno di Antonio Conte. Alla vigilia dell'inizio del raduno precampionato, l'allenatore pugliese è stato protagonista (insieme a Beppe Marotta) della conferenza stampa di presentazione come nuovo tecnico dell'Inter. L'ex Chelsea e Juventus è apparso motivato e deciso nell'obiettivo di rilanciare le ambizioni della squadra milanese, ormai da troppi anni distante dalla lotta-scudetto e dalle due grandi protagoniste degli ultimi ...

Inter - Conte avrebbe parlato con i senatori dello spogliatoio prima di bocciare Icardi : Mauro Icardi non rientra nei piani dell'Inter e per questo sarà ceduto in questa sessione di calciomercato. La notizia ormai era certa e circolava da qualche settimana nell'ambiente. Ieri, poi, è arrivata l'ufficialità, data dall'amministratore delegato della società nerazzurra, Giuseppe Marotta, Intervistato ai microfoni di Sky Sport. Questo non vuole dire che l'attaccante partirà tanto facilmente visto che servirà una cifra intorno ai sessanta ...

Uomini e Donne - Rocco si sposerà e Gemma parla dei suoi ex in un'Intervista : Rocco Fredella sembra aver chiuso definitivamente il capitolo Gemma Galgani. Ieri, giovedì 5 luglio, l'uomo ha dichiarato di aver avviato le pratiche per il divorzio dalla sua precedente moglie perché ha intenzione di sposare Doriana, la sua nuova fidanzata. La dama torinese intanto, intervistata da 'Uomini e Donne Magazine', parla dei suoi ricordi e degli Uomini che ha avuto, ma sembra molto serena. Rocco non perdona Gemma, lei lo invita a non ...

La bomba di Totti : “Inter e Juve faranno uno scambio…” - poi parla del futuro : “Il mio futuro? Non lo so, sto valutando, ci sono tante cose che posso fare. La migliore la prendero’ al volo. Anche in Italia? Si’, perche’ no? Ma vediamo, forse in una squadra europea. Comunque e’ tutto in alto mare, puo’ darsi anche che non succeda niente”. Sono le interessanti dichiarazioni ai microfoni di Sky di Francesco Totti che è tornato a parlare di futuro dopo l’addio alla Roma. ...

Montecitorio nello Spazio. Nasce un Intergruppo parlamentare : (A cura di Stefano Pioppi per Formiche.net)Maggioranza e opposizione insieme per lo Spazio. Dopo l’esperienza positiva della passata legislatura, si ricostituisce l’intergruppo parlamentare per il settore, con la finalità di mantenere alta e trasversale a commissioni e gruppi politici l’attenzione per i temi dell’aeroSpazio. L’iniziativa è stata lanciata oggi a Montecitorio, nell’ambito ...

Spazio - nuovo Intergruppo parlamentare per il settore aerospaziale : Alla presenza di una ventina tra senatori e deputati riuniti a Montecitorio per un evento dal titolo “Spazio all’Italia. La sfida europea e il ruolo del Parlamento” è stato lanciato un nuovo intergruppo parlamentare che ha come obiettivo quello di sensibilizzare il Parlamento in modo trasversale, sia attraverso le commissioni, sia attraverso i gruppi politici, ai temi dell’aeroSpazio italiano. Alla firma erano presenti il presidente ...

‘Ndrangheta Emilia - così parlava Caruso con il fratello Albino : “Dobbiamo succhiare dall’azienda…”. Le Intercettazioni : “Io con Salvatore gli parlo chiaro, gli dico… Salvatò, non la dobbiamo affogare sta azienda, dobbiamo cercare di pigliare la minna e succhiare o no?”. così si esprimeva Giuseppe Caruso, presidente del consiglio comunale di Piacenza, intercettato nel 2015 dagli investigatori coordinati dalla Dda di Bologna mentre parlava con il fratello Albino, anche lui arrestato. Secondo il Gip Alberto Ziroldi, che ha per lui disposto la ...

Phil Spencer parla del prezzo di Project Scarlett e di un design nuovo e Interessante : A meno di sorprese manca più di un anno al debutto della prossima generazione di console con Project Scarlett confermata per il periodo festivo di fine 2020 e PS5 che molto probabilmente uscirà all'incirca nello stessa finestra di lancio.Project Scarlett è stata brevemente protagonista durante la conferenza E3 2019 di Microsoft e ovviamente la curiosità nei confronti della console è alle stelle. I dettagli per il momento latitano ma come ...

Morgan torna a parlare di Asia Argento : "Iniziatrice di tossicità di un'Intera squadra di calcio. Ne pago io le conseguenze" : Ospite a Live - Non è la D'Urso, Morgan torna all'attacco contro Asia Argento: "Quello che ha fatto è grave".