I Duran Duran festeggiano il Moon Day con un concerto alla NASA

Borsellino : secondo audio - 'Buscetta incontrava boss in strada Durante 'smonta'volanti' : Palermo, 16 lug. (AdnKronos) - Il boss poi pentito Tommaso Buscetta, mentre era latitante, incontrava i capimafia in via Ruggero Settimo a Palermo, strada centralissima del 'salotto' della città, in pieno giorno. A raccontarlo alla Commissione nazionale antimafia prima di essere ucciso era stato Pao

Tre condanne per disordini Durante sgombero : Roma – Sono stati condannati a un anno di reclusione con la sospensione condizionale, i tre arrestati ieri dalla Digos di Roma per i disordini avvenuti durante lo sgombero della ex scuola ‘Don Calabria’ di via Cardinal Capranica, a Primavalle. Il giudizio direttissimo si e’ svolto questa mattina a Piazzale Clodio. L'articolo Tre condanne per disordini durante sgombero proviene da RomaDailyNews.

Minaccia moglie Durante lite - uomo arrestato per detenzione abusiva di armi : Roma – G.A., romano di 53 anni, e’ stato arrestato per minacce aggravate, detenzione abusiva di armi e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Ieri intorno alle 20 ha Minacciato la moglie durante un lite familiare. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Fiumicino. All’interno dell’abitazione hanno trovato 4 coltelli, un fucile a pompa, una doppietta e alcuni grammi di cocaina. L'articolo ...

Compro oro - Mirko Rosa fugge Durante lo sfratto della sua casa a Milano : era stato condannato per evasione fiscale : Quando l’ufficiale giudiziario si è presentato a casa sua per lo sfratto esecutivo, Mirko Rosa, l’ex re dei negozi Compro oro, si è barricato in casa, ha scagliato a terra i mobili ed è fuggito passando dal garage: quando i vigili del fuoco sono riusciti ad entrare in casa non c’era più nessuno. L’uomo, che vive in un attico a Rescaldina, in provincia di Milano, è stato condannato in via definitiva per evasione fiscale a ...

Punta una pistola al vicino Durante una lite condominiale : Mariagiulia Porrello A Oggiona con Santo Stefano la diatriba tra due vicini di casa per questioni, pare, di parcheggio, degenera: denunciato uno dei condomini per minaccia aggravata SPunta una pistola durante un litigio per questioni condominiali. Pomo della discordia sarebbero stati i parcheggi. I fatti si sono svolti a Oggiona Santo Stefano, comune di poco più di 4mila abitanti in provincia di Varese. Come riporta Varesenews a ...

Paura per Giovanni Soldini nella notte - un misterioso oggetto si schianta sulla Maserati Multi 70 Durante la Transpac : Giovanni Soldini e Maserati Multi 70, alle 4.30 UTC di lunedì 15 luglio, mentre viaggiavano a velocità sostenuta tra i 23 e i 24 nodi, hanno subito un forte impatto con un grosso oggetto galleggiante che ha danneggiato la prua dello scafetto di sinistra e l’ala del timone. Da bordo, Giovanni Soldini racconta: “Non abbiamo capito cosa fosse ma era molto grande, usciva dall’acqua di almeno un metro. Ha colpito con gran forza lo scafo di ...

BTS : quello che hanno fatto i fan Durante i loro ultimi concerti in Giappone ti lascerà senza fiato : Lo spettacolo nello spettacolo The post BTS: quello che hanno fatto i fan durante i loro ultimi concerti in Giappone ti lascerà senza fiato appeared first on News Mtv Italia.

Roma - barricate date alle fiamme e oggetti contro i poliziotti : tensioni Durante lo sgombero in via Cardinal Capranica : Forze dell'ordine e blindati all'istituto agrario occupato da 340 persone. Un gruppo di occupanti sale sul tetto poi ridiscende. Alcune famiglie con bambini lasciano lo stabile. Corteo blocca piazza Clemente XI

Cuginetti travolti dal Suv - morto anche Simone : l'annuncio Durante i funerali di Alessio : Un doppio choc per la città di Vittoria, una giornata di lacrime e disperazione. Ieri, mentre nel comune del ragusano erano in corso i funerali di Alessio D'Antonio,12 anni, investito e ucciso da Rosario Greco, 37 anni, pregiudicato che era alla guida di un Suv sotto l'effetto di alcol e droga, è arrivata anche la notizia della morte del cuginetto Simone di 11 anni. Giovedì sera sono stati travolti dalla Jeep Renegade di Greco, sopraggiunto a ...

In Francia sono state arrestate 282 persone Durante i festeggiamenti per la qualificazione dell’Algeria alla finale della Coppa d’Africa : Nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 luglio in Francia sono state arrestate 282 persone durante i festeggiamenti per la qualificazione della nazionale di calcio dell’Algeria alla finale della Coppa d’Africa. Gli arresti hanno a che fare con i

Kylie Jenner posa completamente nuda Durante una vacanza tra ragazze : Super hot The post Kylie Jenner posa completamente nuda durante una vacanza tra ragazze appeared first on News Mtv Italia.

Bimbi investiti dal Suv - morto anche Simone. L’annuncio Durante i funerali di Alessio : la chiesa ammutolisce : anche Simone D’Antonio, il cuginetto di Alessio, è morto. L’annuncio del commissario prefettizio di Vittoria, Filippo Dispenza, mentre in provincia di Ragusa si svolgevano i funerali del bambino di 11 anni. Alla guida del suv che ha falciato i due bambini Rosario Greco, sotto effetto di alcol e cocaina. Simone era stato ricoverato in condizioni gravissime a Messina e gli erano state amputate le gambe. Il 12enne non ce l’ha ...

La Digos ha sequestrato armi da guerra e un missile terra-aria Durante un’operazione contro militanti di estrema destra nel nord Italia : durante un’operazione contro alcuni militanti di estrema destra in varie città del nord Italia, la Digos ha sequestrato armi da guerra tra cui fucili d’assalto automatici di ultima generazione e un missile terra-aria usato dalle forze armate del Qatar. L’operazione

