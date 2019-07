Tutti pazzi per FaceApp - ma ecco i rischi si nascondono nell’app che invecchia : Basta un clic ed ecco visi e chiome riempiersi di rughe e capelli bianchi. Da quando il tormentone FaceApp – l’applicazione che invecchia e ringiovanisce i volti – è tornato a impazzare sul web, molti si sono interrogati sulla questione privacy, sollevando dubbi sulla sicurezza dell’app. Ogni scatto, infatti, potrebbe essere archiviato nei server in uso dallo sviluppatore, la FaceApp Inc. e poi utilizzato in modo non chiaro. FaceApp è prodotta ...

State attenti a FaceApp Challenge - l’app che invecchia con lacune sulla privacy : Da un paio di giorni a questa parte si parla con insistenza di FaceApp Challenge, l'app che invecchia e che, a quanto pare, è diventata virale improvvisamente nel nostro Paese dopo il lancio sul mercato avvenuto nel 2017. Dopo avervi illustrato alcune tra le sue principali caratteristiche con un articolo apposito nella giornata di ieri, bisogna prendere in esame un altro aspetto molto delicato ed evidentemente trascurato dagli addetti ai ...

FaceApp spopola sui social ma crescono le preoccupazioni per privacy e sicurezza : ecco tutti i rischi dell’APP russa che ci invecchia : Gli esperti stanno avvisando sui problemi di sicurezza quando si utilizza FaceApp, la nuova app che trasforma il viso per farlo sembrare più vecchio, più giovane o addirittura di sesso diverso. Sviluppata da un team russo nel 2017, l’app è diventata virale negli ultimi giorni e tutti, dal vicino di casa ai vip più noti, non riescono a resistere alla tentazione di vedersi con qualche annetto in più. In Italia, non ci facciamo mancare mai nulla ...

FaceApp - l’app per invecchiare il volto - ecco come funziona : Una delle applicazioni che sta riscuotendo un notevole successo e di cui si sta parlando tantissimo nelle ultime ore è FaceApp. Grazie a questa applicazione è possibile ringiovanire o invecchiare un volto presente in una qualsiasi foto, aggiungendo al soggetto presente nell’immagine un bel po’ di anni. L’applicazione è stata lanciata a gennaio 2017 dalla […] FaceApp, l’app per invecchiare il volto, ecco come funziona

FaceApp - tutti pazzi per l’applicazione che invecchia. E Taffo interviene : “Non esagerate che è un attimo” : “Non esagerate con FaceApp, che è un attimo”. Come immagine di corredo al post, una bara di mogano chiaro. Firmato, naturalmente, Taffo. L’agenzia di pompe funebri più famosa e divertente d’Italia, soprattutto su Facebook con 165 mila followers, entra col suo humour macabro nel fenomeno social più virale nelle ultime ore. Parliamo dell’app gratuita FaceApp (sia per smartphone Ios che Android), che consente di ritoccare le foto in modo ...