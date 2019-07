Darksiders III | Keepers of the Void disponibile da oggi su PC e console

eurogamer

(Di martedì 16 luglio 2019) THQ Nordic e Gunfire Games sono lieti di annunciare che è finalmenteof the, nuovo esplosivo DLC perIII. L'espansione èper PC, Xbox One e PS4 al costo di 12,99 euro.In questo DLC Furia dovrà portare a termine una speciale missione per Vulgrim che la porterà a visitare il Serpent Holes al fine di eliminare una volta per tutte una potente minaccia. Lungo il suo cammino dovrà ricorrere alla forza bruta per far fuori i nemici che le si pareranno davanti ma avrà anche bisogno del suo intelletto per risolvere una serie di enigmi.Tuttavia una volta completata questa difficile missione, il giocatore potrà mettere le mani sull'ambita Abyssal Armor ed altre potentissime armi. Potete scoprire di più grazie al trailer che trovate qui sotto.Leggi altro...

