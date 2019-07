Calciomercato martedì 16 luglio | Juve | oggi arriva De Ligt Milan | spunta De Paul

Calciomercato Juventus : martedì prossimo le visite mediche del difensore : Calciomercato Juventus: la trattativa che dovrà portare De ligt alla Juventus dall’Ajax sembra finalmente essere giunta al capolinea. Le ultime importanti novità provengono dal noto giornalista sportivo Gianluca Di Marzio, che, come riportato da Tuttomercatoweb, ha prospettato una tempistica incoraggiante in merito all’arrivo del giocatore a Torino. Calciomercato Juventus: De Ligt, martedì prossimo le visite […] More

Calciomercato Inter - c’è la firma di Barella sul contratto : martedì partirà con la squadra per la tournée in Cina : Il nuovo centrocampista nerazzurro andrà a Lugano a salutare i nuovi compagni, martedì poi si aggregherà al gruppo per volare in Cina Nicolò Barella ha completato l’Intero iter che precede l’ufficialità di un’operazione, sostenendo le visite mediche e poi firmando il nuovo contratto con l’Inter. Il centrocampista italiano adesso è in viaggio verso Lugano, sede del ritiro estivo della squadra nerazzurra, dove ...

Calciomercato martedì 9 luglio : Juve - grana Perin. Napoli-James Rodriguez - ora si chiude. Roma-Higuain - si può : Calciomercato 9 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi martedì 9 luglio. INTER– Assalto totale per Barella e fumata bianca in arrivo. Il centrocampista del Cagliari passerà in maglia nerazzurra sulla base di un’offerta da 45 milioni di euro più eventuali bonus. Barella rappresenta un chiaro obiettivo chiesto espressamente da Antonio Conte. JuveNTUS– Ore calde […] L'articolo Calciomercato martedì 9 luglio: Juve, grana ...

Calciomercato Juventus : è fatta per il difensore - martedì le visite mediche : Calciomercato Juventus: dopo aver chiuso i colpi a parametro zero Aaron Ramsey e Adrien Rabiot per il centrocampo, nonchè prelevato dal Sassuolo il difensore centrale Medih Demiral, la Juventus è vicinissima a chiudere anche per il difensore centrale del Genoa Cristian Romero. Il forte centrale, reduce da un’ottima stagione in Serie A, con un rendimento […] More

Calciomercato Juventus - Romero farà le visite mediche martedì : Dopo Demiral, Rabiot e Buffon, la Juventus aspetta anche Cristian Romero che martedì svolgerà le visite mediche. Poi sarà prestito.“powered by Goal”Sono giorni infuocati per il Calciomercato della Juventus. Dopo gli arrivi di Demiral, Rabiot e il ritorno di Buffon, toccherà a Cristian Romero.Il difensore argentino del Genoa sbarcherà a Torino martedì per le visite mediche secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’.Romero non era ...

Calciomercato martedì 2 luglio : Inter - arriva Sensi e rispunta Barella. Juve-Bonucci - sarà addio? Roma forte su Higuain : Calciomercato 2 luglio- Ecco tutte le trattative di mercato di oggi martedì 2 luglio JUVENTUS– Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, i bianconeri starebbero valutando attentamente la possibilità di dire addio a Bonucci. Il Manchester City sarebbe pronto a mettere sul piatto della bilancia un’offerta cash da circa 50-60 milioni di euro. […] L'articolo Calciomercato martedì 2 ...

Calciomercato martedì 25 giugno : Dzeko-Inter - è fatta. Fiorentina - pazza idea Higuain : Calciomercato 25 giugno- Ecco il quadro generale di tutte le trattative di oggi martedì 25 giugno. Fiorentina– Juve e Fiorentina starebbero ragionando sulla pazza idea di scambio sull’asse Chiesa-Higuain. L’attaccante argentino potrebbe rappresentare il leader della nuova rinascita viola targata Commisso. MILAN– I rossoneri puntano forte sul nuovo trequartista. Piacciono Pastore e Ceballos, ma la […] L'articolo ...