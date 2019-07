Astutillo Malgioglio | il portiere che scelse di essere un uomo prima che calciatore

ilnapolista

(Di martedì 16 luglio 2019) Sul Fatto oggi in edicola Paolo Ziliani ci racconta la bellissima storia di, ilche esordì a 10 anni in Serie A e a 21 anni aveva indossato tutte le maglie delle Nazionali giovanili. Ha giocato con Bologna, Brescia, Pistoiese, Roma, Lazio, Inter, Atalanta. Quasi mai titolare. Poi, a un certo punto, decise diun, poi un. Più che rivedersi nelle immagini in tv, apiacevano i racconti di sua nonna Ines, che parlava a tutta la famiglia riunita di guerra e di vita. E’ stato un bravissimoe forse nemmeno lui se ne è mai reso conto. La svolta della vita Un giorno, racconta Ziliani, a Brescia, mentre è con la fidanzata Raffaella, decide di visitare un centro per ragazzi disabili. Un’esperienza che cambia definitivamente entrambi. “Mi impressionò la loro emarginazione, lo stato di abbandono ma soprattutto ...

