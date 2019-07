Ascolti tv | dati auditel lunedì 15 luglio vince Temptation Island

tvzap.kataweb

(Di martedì 16 luglio 2019)tv, prime time I falò in riva al mare, i tormenti amorosi delle diverse coppie, l’inappuntabile Filippo Bisciglia, il caldo estivo tutto ha contribuito al successo in prima serata di2019 su Canale 5 che avvicinandosi al gran finale strail confronto televisivo con 3.953.000 spettatori pari al 23.3% di share. Al secondo posto su Rai1 Parigi a tutti i costi, visto da 2.943.000 spettatori con il 14.1% di share. Terzo piazzamento su Rai3 per Before i go to sleep con 1.191.000 spettatori e il 5.5% di share. A seguire, tra gli altridella prima serata: Quarta repubblica su Rete4 (1.116.000 spettatori, share 5.9%), Hawaii Five-0 su Rai 2 (1.097.000 spettatori, share 5.5%), 2 Fast 2 Furious su Italia 1 (1.084.000 spettatori, share 5.3%), Un Giorno di ordinaria follia su La7 (517.000 spettatori, share 2.7%), Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo ...

