“A 21 cm glielo faccio arrivare” Valentina Vignali | tra trash e hot | si va oltre

caffeinamagazine

(Di martedì 16 luglio 2019) C’è un nuovo capitolo nella storia eterna trae Giorgia Crivello. Un capitolo, però, che stavolta diventa sessualmente esplicito, volgare,. Una nuova pagina di una storia di gossip che tiene col fiato sospeso mezza Italia ma che, forse, ha varcato qualsiasi limite. Perché gli insulti che si sono lanciati le due showgirls in pubblico, dai loro rispettivi profili social, sono veramente bassissimi e stimolano chiacchiere, critiche e prese di distanza. Riavvolgiamo però il nastro della storia.è una giocatrice di pallacanestro ma anche modella e personaggio televisivo, ha partecipato infatti alla sedicesima edizione del Grande Fratello su Canale 5 e l’abbiamo vista numerose volte tra Pomeriggio Cinque e Avanti un altro!. Giorgia Crivello è invece una blogger e modella originaria di Milano. Cosa hanno le due in comune? Perché litigano continuamente? ...

frecklino : @CLOUDSPEARJ97 no è che non so come iniziare che dico salve so che sarai presente alla tattoo convention posso pren… - bensgvlileos : ALLORA io ed R eravamo in coda al mc e scherzando mi dice 'ti faccio stuprare da questi qui' e poi 'é già tanto che… - GAngrilli : @Patriziadelduc1 @PaoloGentiloni @AlbertoBagnai Io il piacere glielo faccio ma lei provi a non stuprare la grammatica italiana... ?????? -