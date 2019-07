Uomini e donne | Pamela Barretta non esclude il confronto in tv con Stefano Torrese

Blastingnews

(Di lunedì 15 luglio 2019) Passano le settimane di questa calda estate e le registrazioni della stagione 2019-20 disi avvicinano. L'esordio del programma su Canale 5 avverrà il prossimo 16 settembre ma i protagonisti entreranno in studio con qualche settimana di anticipo, presumibilmente già a partire da fine agosto. Cosa dovranno aspettarsi allora i telespettatori? Raffaella Mannoia ha già annunciato che inviterà le due ex troniste Giulia Cavaglià e Angela Nasti per conoscere i particolari delle loro repentine rotture con le scelte Manuel Galiano e Alessio Campoli. Ma il momento delpotrebbe arrivare anche per alcuni volti noti del Trono Over, tra i quali è impossibile non segnalare. Interrogata dai propri followers su Instagram e intervistata dalla rivista dedicata al dating show, infatti, l'ex dama si è detta disponibile al faccia a faccia, lanciando ...

