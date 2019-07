Scuola | in 7 anni aumentate le certificazioni DSA del 450%

Per uno studente su tre andare a Scuola per tredici anni è stato inutile : I risultati dei test Invalsi presentati mercoledì alla Camera chiudono la stalla quando i buoi sono già evasi. Non mi riferisco all’inquietudine del ministro dell’Istruzione, che ha ravvisato “innegabili motivi di preoccupazione” nei dati imbarazzanti che, in fondo, non svelano nulla di sorprendente

“Voglio morire” : a 11 anni disegna a Scuola gli abusi subiti dalla madre e la fa arrestare : Una bambina di 11 anni di Marbella, in Spagna, ha realizzato dei disegni in cui appare con una valigia e un coltello tra le mani chiedendo di "volare via". Gli insegnanti, preoccupati, anche dopo aver notato che aveva lividi sul corpo, hanno riferito tutto alla polizia che ha infine arrestato la madre per maltrattamenti.

Venezia - si addormenta nello Scuolabus - bimba di 3 anni rimane a bordo per due ore da sola : Una bimba di tre anni è rimasta in uno scuolabus per due ore sotto il sole cocente, in un deposito. Si erano dimenticati di lei perché si era addormentata durante il tragitto. L'episodio è avvenuto a Scorzé, in provincia di Venezia. La piccola non ha avuto conseguenze fisiche, ma quando è stata ritrovata era in lacrime.Continua a leggere

Calcio nelle parti intime a Scuola - ragazzino di 12 anni operato d'urgenza : In precedenza il bimbo avrebbe già ricevuto offese e umiliazioni. I genitori a PisaToday "E' un trauma, l'escalation di...

L’appello di Elias : “Ho 26 anni e da quando ho finito la Scuola non faccio niente” : Costretto su una sedia a rotelle a causa di alcune complicazioni durante il parto, il giovane italo-giordano vive a Reggio Emilia col padre: "Oggi c'è, domani non si sa. Se si dovesse ammalare poi io cosa faccio?" si domanda Elias, che sogna di costruirsi un futuro seguendo la sua passione per i computer e per la tecnologia, magari anche negli Stati Uniti, dove il sogno di poter tornare a camminare potrebbe finalmente realizzarsi. "Lì se hai ...

Scuola - precariato docenti ultime notizie : Bussetti annuncia 100mila assunzioni in 4 anni ma ‘deve chiarire’ : Gli ultimi Governi si sono contraddistinti per il loro bramoso desiderio di annunci, come se fossero affetti da una vera e propria malattia, l”annuncite’. Nemmeno il cosiddetto ‘Governo del cambiamento’ si è sottratto a questa regola degli spot pubblicitari a proprio favore. Anche il Ministro Bussetti continua su questa strada, come dimostrato dalle sue ultime dichiarazioni rilasciate al TG1: ‘Entro il 2023 saranno ...

Scuola - un docente su 2 cambierà nei prossimi 10 anni : ecco l’ultimo rapporto Ocse-Talis : La Scuola pubblica italiana dovrà rinnovare un docente su due nei prossimi 10 anni. Il dato emblematico emerge dall’ultimo rapporto internazionale Ocse-Talis pubblicato il 19 giugno. Quasi un docente su due ha almeno 50 anni Una Scuola ‘vecchia’, secondo questi dati, dove gli insegnanti hanno in media 49 anni, un dato superiore alla media generale dei Paesi Ocse che si ferma ai 44 anni. Altro dato emblematico è rappresentato ...

Festeggia fine Scuola - annega a 15 anni : 20.22 Un 15enne profugo del Ghana è morto dopo aver avuto un malore mentre faceva il bagno nel Lago Grande di Avigliana, alle porte di Torino. Il giovane, ospite di un centro di accoglienza in Val Susa, era andato ieri pomeriggio al lago a Festeggiare l'esame di terza media. Rianimato dal 118, è stato portato all'ospedale di Rivoli, dove è poi deceduto.

Bus dirottato - la società di trasporto e la Scuola media rifiutano di pagare i danni alle famiglie dei ragazzi : No al risarcimento per i danni materiali e morali subiti dai ragazzi cremaschi vittime, lo scorso 20 marzo, del dirottamento dell’autobus sul quale viaggiavano insieme ai propri insegnanti. Le famiglie degli studenti della media Vailati di Crema si sono appoggiate a diversi studi legali tra Crema e Milano chiedendo un indennizzo ad Autoguidovie, la società che gestisce il trasporto (oltre 1000 dipendenti e un giro d’affari consolidato di ...

Lecce - percosse e minacce sui bambini della Scuola materna : interdetta insegnante di 61 anni : I carabinieri avevano iniziato un monitoraggio audio e video in classe dopo la denuncia dei genitori di un bambino che si rifiutava di andare a scuola. La donna è stata sospesa dal pubblico servizio e ha il divieto di esercitare la sua attività

Concorso Scuola Secondaria 2019 - tutte le informazioni per partecipare. Nuove possibilità per docenti tre anni servizio : Cresce l’attesa per il Concorso Scuola Secondaria 2019, che vedrà l’assunzione di decine di migliaia di docenti a partire dal settembre 2020. Secondo le ultime affermazioni del Ministro Bussetti, il bando uscirà dal mese di luglio e i posti disponibili saranno 48.536, di cui 8.491 sul sostegno. Tutti gli aggiornamenti sui Concorsi Scuola Concorso Scuola Secondaria 2019: cosa prevede Il Concorso Scuola Secondaria 2019 si svolgerà ...

Bimbo di 6 anni scappa di casa per andare a Scuola : ritrovato dai carabinieri in tangenziale : Si è svegliato all’alba, si è vestito da solo ed è uscito di casa per andare a scuola, malgrado l’anno scolastico sia appena finito. Un bambino di sei anni è stato rintracciato questa mattina da una pattuglia dei carabinieri di Carpi, nel Modenese, mentre camminava ai bordi della tangenziale Luosi, a Carpi. Il piccolo, avvicinato dai militari, ha raccontato di essere uscito mentre i genitori dormivano. ...