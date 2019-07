Roma | Spinazzola carico | “Non vedo differenze con la Juventus”

Roma - Spinazzola in conferenza ma le indicazioni più interessanti arrivano da Petrachi : “Zaniolo e Florenzi mai messi sul mercato”. Sono le importanti dichiarazioni di Gianluca Petrachi, direttore sportivo della Roma che ha parlato anche di mercato durante la conferenza stampa di presentazione di Leonardo Spinazzola. “Quando ho sgridato Zaniolo per dirgli di rientrare in certi tipi di comportamento a tornare con i piedi per terra si è detto che Petrachi ha messo in vendita Zaniolo e questo non è ...

Roma - Spinazzola : “Sempre simpatizzato per i giallorossi”. Ora l’affondo per Barella : Spinazzola Roma- Roma scatenata sul fronte mercato. Come noto, il club capitolino ha chiuso con la Juventus l’affare Spinazzola-Pellegrini. 29,5 milioni il costo del cartellino dell’ex Atalante, 22 milioni il ricavato fatto dall’addio del terzino sinistro, quest’anno in forza al Cagliari. Detto questo, i giallorossi sarebbero pronti a mettere le mani anche su Barella. Il […] L'articolo Roma, Spinazzola: ...

Pellegrini-Spinazzola - l’impatto dello scambio sui conti di Juve e Roma : Ora è ufficiale: la Juventus e la Roma hanno concluso lo scambio tra Leonardo Spinazzola e Luca Pellegrini, con il primo che passa ai giallorossi e il secondo pronto a sbarcare in bianconero, come reso ufficiale dalla società torinese in un comunicato. “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato con la società A.S. Roma […] L'articolo Pellegrini-Spinazzola, l’impatto dello scambio sui conti di Juve e Roma è ...

Calciomercato sabato 29 giugno : Spinazzola-Pellegrini - le vere cifre dell’affare tra Roma-Juve : Calciomercato 29 giugno- Ecco tutte le trattative di oggi 29 giugno. Affare fatto tra Roma e Juventus per lo scambio tra Spinazzola e Pellegrini. JUVENTUS– Accordo raggiunto con la Roma per il passaggio di Spinazzola in giallorosso, il giocatore ha già svolto le visite mediche con i giallorossi e per il passaggio di Luca Pellegrini […] L'articolo Calciomercato sabato 29 giugno: Spinazzola-Pellegrini, le vere cifre dell’affare ...

Juventus e Roma - lo scambio di terzini : Pellegrini e soldi ai bianconeri per Spinazzola : scambio di terzini tra Roma e Juventus. Giallorossi e bianconeri hanno deciso di confezionare l'operazione che porterà Leonardo Spinazzola alla corte di Fonseca e Luca Pellegrini a quella di Sarri. L'ex atalantino ha già sostenuto le visite mediche a Villa Stuart nella mattinata di sabato. I biancon

Roma - Spinazzola arriva nella capitale : visite mediche per lui - si attende l’ufficialità : Ieri la fase clou della trattativa, con l’impressione che si sarebbe potuto chiudere il tutto in giornata. Così è stato: Spinazzola a Roma e Luca Pellegrini a Torino, sponda Juve. Questa mattina, l’ormai ex esterno bianconero è arrivato nella capitale per svolgere le visite mediche a Villa Stuart. Si attende, a questo punto, soltanto l’ufficialità da parte del club giallorosso. Spinazzola dovrebbe firmare un contratto di ...

Calciomercato Roma - Diawara e Spinazzola vicinissimi - le ultime : La Roma, con il nuovo D.s. Gianluca Petrachi, inizia a muoversi sul Calciomercato estivo. Oltre ad aver definito l’arrivo dalla Juventus di Leonardo Spinazzola, il club della capitale sta per chiudere anche operazione Amadou Diawara con il Napoli. Secondo quanto riferisce il quotidiano ‘Il Tempo’, è stata raggiunta un’intesa con l’entourage del giocatore guineano, che dovrebbe firmare un quinquennale con un ...

Roma-Juventus - scambio concluso : Pellegrini e 10 milioni per Spinazzola - può essere il primo di una lunga serie trattative : Roma e Juventus chiudono uno scambio di terzini: Luca Pellegrini e 10 milioni finiscono ai bianconeri in cambio di Leonardo Spinazzola Roma e Juventus chiudono un’interessante, quanto inattesa, operazione di mercato. Le due società si scambiano i terzini sinistri: il giovane terzino dell’Under 20, Luca Pellegrini, si trasferisce a Torino insieme a 10 milioni, in cambio di Leonardo Spinazzola che fa il percorso inverso ...