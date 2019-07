Morto in un incidente Mattia De Lorenzo campione di boxe thailandese

Scicli. Sedicenne Morto in incidente in moto in Via Vitaliano Brancati : Due incidenti e due vittime a distanza di poche ore sono avvenuti a Scicli. Nel primo ha perso la vita

Ascoli. L’infermiere Brian Merletti Morto in un incidente a Jesolo : Era un ragazzo solare, pieno di vita. I suoi sogni si sono infranti alle 5 del mattino di domenica 14

Bimbi investiti dal Suv - Morto anche Simone : dopo l'incidente gli erano state amputate le gambe : Il commissario prefettizio di Vittoria, Filippo, Dispenza, ha comunicato che è morto anche Simone, il fratellino di Alessio, falciato dal suv a Vittoria, in provincia di Ragusa. Alla guida...

Bimbi investiti dal Suv - Morto anche Simone : dopo l'incidente gli erano state amputate le gambe : Il commissario prefettizio di Vittoria, Filippo Dispenza, ha comunicato che è morto anche Simone, il cuginetto di Alessio D'Antonio, falciato dal suv a Vittoria, in provincia di Ragusa....

Jesolo. Incidente in via Roma Sinistra : Morto ventenne di San Donà : Notte tragica a Jesolo. In due distinti incidenti hanno perso la vita 5 ragazzi. In uno sono morte quattro persone.

Verona. Incidente in bici : Morto Alvise Trincanato presidente di River : Non ce l’ha fatta Alvise Trincanato. L’architetto veronese mentre era bici in centro a Verona, si era scontrato con uno

INCIDENTE ALCAMO PER DIRETTA FACEBOOK?/ Padre posta video - poi schianto : Morto figlio : INCIDENTE mortale ad ALCAMO, sull'A29: Padre alla guida di una Bmw sbanda e perde il controllo. Morti i due figli, lui è grave in ospedale

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi - incidente stradale Alcamo - un Morto - 13 luglio 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. E' morto a 58 anni un operaio della provincia di Brescia, incidente mortale ad Alcamo, 13 luglio 2019,

?Incidente Alcamo - Morto 13enne su A29 : fratellino grave. Il padre era in diretta Facebook prima dello schianto : Tragico incidente ad Alcamo dove ha perso la vita un ragazzino di 13 anni: si tratta di Francesco Provenzano. Grave il fratello di 9 anni, Antonino. L'incidente è...

Vittoria - il tragico incidente del Suv che falcia due cuginetti. Il papà : «Alessio mi è Morto davanti» : Il pregiudicato guidava ubriaco e drogato di cocaina. La folle corsa, il sorpasso. E i ragazzini di 11 e 12 anni sono stati travolti: uno è morto, all’altro sono state amputate le gambe

